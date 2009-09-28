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Yaşam

Yılda 3 bin kişi silahla öldürülüyor

Umut Vakfı, 'Bireysel Silahsızlanma Günü'nde yaptığı konuşmada, 'Türkiye’de yılda 3 bin kişi silahla öldürülüyor' dedi.

28 Eylül 2009 03:00

Umut Vakfı, 'Bireysel Silahsızlanma Günü' nedeniyle Taksim'de etkinliği düzenledi. Burada bir konuşma yapan vakfın başkanı Nazire Dedeman, 'Türkiye’de yılda 3 bin kişi silahla öldürülüyor' dedi.

Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman, Taksim Meydanı'nda düzenlenen 'Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü' etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de her yıl yaklaşık 3 bin kişinin 'ateşli silahlarla' öldüğünü söyledi.

Tek başına bireysel silahlanma ile güvenliğin sağlanamayacağı görüşünü savunan Dedeman, 'Aksine bireylerin sahipliğinde bulunan silahlar tehlikeyi daha fazla davet eder' dedi.

Dedeman, 'Araştırmalar gösteriyor ki evde bir silah bulundurulması, ev halkından bir kişinin cinayet, intihar veya kaza sonucu ölme tehlikesini yüzde 41 oranında arttırıyor. TBMM İçişleri Komisyonunda bulunan 'Silah Kanun Tasarısı' bireysel silahsızlanma için önemli bir adımdır. Ancak bu adımın, yurttaşın yaşama hakkını güvenceye alması için, ülkemizdeki bireysel silahlanmaya ilişkin sosyolojik gerçeklikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Maddi çıkarlar değil, yaşama hakkı güvenceye alınmalıdır' diye konuştu.

Ateşli silahlarla yakınlarını kaybedenler ve bireysel silahsızlanmaya destek verenler, Pandomim gösterisinin ardından yere serilen kırmızı halı üzerine kırmızı beyaz karanfil ve sahipsiz ayakkabılar bırakarak, bireysel silahlanmayı protesto etti.

Etkinliğe, Dedeman ailesi mensupları, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ateşli silahlarla yakınlarını kaybedenler, sakat kalmış mağdurlar 'Bireysel Silahlanmaya Hayır' yazılı döviz ve pul taşıyan vatandaşlar katıldı.

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