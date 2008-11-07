Yılda 20 bin kişi akciğer kanseri oluyor

Akyol, dernek üyeleriyle birlikte, TAKD tarafından düzenlenen 3. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi'ni değerlendirerek, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.Akciğer kanserinin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bir numaralı sağlık sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Akyol, erkeklerde en sık görülen ve en öldürücü olan hastalığın akciğer kanseri olduğunu söyledi.Akyol, hastalığı tek bir cerrahinin kaldırmasının mümkün olmadığını, çok fazla disiplinlerin burada çalışma yapması gerektiği görüşünü aktardı.Türkiye'de sigara içme oranının ortalama yüzde 31 olduğunu ifade eden TAKD Başkanı Akyol, "Sigara içme oranı erkeklerde yüzde 50, kadınlarda yüzde 17-18. Henüz reşit olmayan erkeklerde bu oran yüzde 11, kızlarda ise yüzde 3,1. Sağlık çalışanlarının sigara kullanma oranıysa yüzde 41. Ama bence bu rakamlar oldukça iyimser. Bu oranların üzerine 10-15 puan daha koymak lazım" diye konuştu.Prof. Dr. Fadıl Akyol, Türkiye'deki genel sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, "Açık söylemek gerekirse genel sağlık sistemi iyi çalışmıyor. Geri ödemeler düzenli değil" görüşünü dile getirdi.Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Gülhan da akciğer kanserinde erken tanının çok mümkün olmadığını, dünya genelinde bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü söyledi.Akciğer kanserinin diğer pek çok kanser türüne göre çok daha önemli olduğunu vurgulayan Gülhan, akciğer kanserinin ana nedeninin yüzde 90'lara varan oranla sigaradan kaynaklandığını ifade etti.Gülhan, "Sigarayla mücadele edildiğinde akciğer kanserine yakalanma riski azalıyor. Bu yüzden akciğer kanseriyle mücadelede en iyi yöntem sigara içmemek" şeklinde konuştu.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Göker ise, Türkiye'de medikal onkoloji uzmanı sayısının 200 kadar olduğunu, bunun büyük eksiklik oluşturduğunu dile getirdi."Akciğer kanserine yakalanan hastaların yarısından çoğu, medikal onkoloji uzmanı görmeden ölüyor" diyen Göker, askerlik ve mecburi hizmet nedeniyle bu alanda kimsenin çalışmak istemediğini, 10 yıl içinde uzman sayısında artış değil, azalış görüleceğini söyledi.Göker, ilaca erişim ile ruhsat ve geri ödemelerde ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, "Bunun biran önce giderilmesi gerekir. Hasta öldükten sonra gelecek ilacın faydası yok" ifadesini kullandı.Verilen bilgiye göre, 2007 yılı dünya istatistiklerine bakıldığında akciğer kanseri, ölüm nedeni olarak erkeklerde birinci, kadınlar da dördüncü sırada yer alıyor. Hastalık her iki cinsiyette de en öldürücü kanser türü olarak görülüyor.Yaşamının herhangi bir döneminde akciğer kanserine yakalanma oranı erkekler için yüzde 8, kadınlar için yüzde 6 olarak hesaplanıyor.Türkiye'de de erkeklerde yüzde 35 ile en sık görülen, kadınlarda ise yüzde 6 ile beşinci sırada yer alan kanser türü, akciğer kanseri.Görülme sıklığı ve ölüm oranları gelişmiş ülkelerde sigara içme alışkanlığına bağlı olarak erkeklerde azalma gösterirken, kadınlarda artıyor.Türkiye'de yılda yaklaşık 20 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuyor ve yaklaşık 15 bin kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.Hastalığın en önde gelen nedeni ise yüzde 85-90 oranı ile sigara ve tütün alışkanlığı olarak belirtiliyor.