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Sağlık

Yılda 20 bin akciğer kanseri tanısı

Dünya genelinde görülme sıklığı artan kanserler arasında erkeklerde ilk, kadınlarda ise dördüncü sırada yer alan akciğer kanseri ciddiyetini koruyor.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Dünya genelinde her geçen gün görülme sıklığı artan kanserler arasında erkeklerde ilk, kadınlarda ise dördüncü sırada yer alan akciğer kanseri, tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen ciddiyetini koruyor.

Türkiye'de de kansere bağlı ölümlerde, akciğer kanseri erkelerde yüzde 40 ile birinci,yüzde 8 ile kadınlarda dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 20 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konulurken yaklaşık 15 bin kişi bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Sigara kullanılmaması gibi basit ve maliyeti olmayan bir önlemle akciğer kanserinin yüzde 85-90 oranında engellenebileceği vurgulanarak, günde 25 veya üzerinde sigara içen 35 yaşındaki erkeğin, 75 yaşına gelmeden önce yüzde 13 olasılıkla akciğer kanserinden, yüzde 10 olasılıkla kalp damarları hastalığından veya yüzde 28 olasılıkla sigaraya bağlı diğer hastalıklardan dolayı hayatını kaybedeceğine dikkat çekiliyor.



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