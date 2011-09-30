-Yılda 180 yumurta tüketiyoruz TOKAT (A.A) - 30.09.2011 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Şekeroğlu, Türkiye'de kişi başına yılda tüketilen yumurta sayısının 180 civarında olduğunu belirterek, ''Bazı ülkelerde 250-300 arasında yumurta tüketiliyor. Bizim ülkemizde hala düşük'' dedi. Şekeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1987 yılından bu yana tavukçuluk ve yumurta üzerine çalışmalar yaptığını belirtti. Türkiye'nin yumurta ve etlik piliçte dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu ifade eden Şekeroğlu, ''Fakat yumurta ve etlik piliç kadar yem üretemiyoruz. Bu nedenle maliyet artıyor, bu Türkiye tavukçuluğunun bir sorunudur'' diye konuştu. Türkiye'de yeteri kadar yumurta üretiminin yapıldığını kaydeden Şekeroğlu, ''Bizim yumurta üretimimiz bize yetiyor. Bizim tavukçuluğumuz gelişmiş durumda. Fakat biz dünyaya düşük de olsa ihraç ediyoruz. Yumurta ve tavuğa talep olsun, biz karşılayacak durumdayız. Türkiye'deki üretim talebi karşılıyor. Zaten yıllara baktığımızda yumurta tüketimi yavaş yavaş artıyor. Yumurta tüketiminin düşük olması insanların alışkanlığından ve fiyatın yüksek olmasından kaynaklanıyor. Biz yumurta fiyatının tüketimi etkileyecek durumda olduğunu düşünmüyoruz'' diye konuştu. -Yumurta fiyatlarının artmasında yemin etkisi- Son günlerde yumurta fiyatlarında artış yaşandığını belirten Şekeroğlu, dünyada ve Türkiye'de tavukçuluk ve yumurtanın maliyetinin yüzde 60'ının yeme dayandığını, Türkiye tavukçuluğunu sınırlayan faktörlerden birisinin de yem faktörü olduğunu belirterek, ''Bizim yem üretimimiz ne yazık ki bize yetecek kadar değil. İthal ettiğimiz yem kaynakları ile bu açığı tamamlamaya çalışıyoruz. Dünyada hayvancılıkta kullanılan yem kaynakları hızlı bir şekilde artıyor'' ifadelerini kullandı. Türkiye'de son günlerde doların değer kazandığını, Türkiye'de yumurta fiyatlarındaki artışın da doların yükselmesinden kaynaklandığını ifade eden Şekeroğlu, şunları kaydetti: ''Türkiye'de yazın başında 5 lira olan yumurtanın kolisi şu anda 8-10 lira arasında satılıyor. Yumurta fiyatlarının önümüzdeki yıllarda daha fazla artacağı bekleniyor. Bunun nedeni de yem ham maddesinin ihracatçısı olan ABD gibi devletlerde biyo yakıtlarının kullanımının artması, yem ham maddesinin biyodizel olarak kullanılmasının teşvik edilmesinden kaynaklanıyor.'' -GOPÜ'de yumurta günü düzenlenecek- Yumurtanın içerik açısından çok zengin olduğunu ifade eden Şekeroğlu, ''Yumurta tüketiminin artırılması için her şeyden önce reklamının yapılması lazım. İnsanlarımızın besin maddesi yönünden mükemmel olan ürünleri tanıması gerekiyor. 13 Ekim'de Dünya Yumurta Günü kutlanıyor. Bizim üniversitemizde bu sene 12 Ekim'de yumurta günü ve panel düzenleyeceğiz'' dedi.