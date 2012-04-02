Yılda 150 bin kişi kanser oluyor

Sağlık Bakanlığı, her yıl yaklaşık 150 bin yeni kanser olgusu teşhis edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri ve ulusal kanser kontrol programı ile birlikte 2020'li yıllardan sonra Türkiye'nin kanser artışında dünya genelinde başarılı olmuş bir kaç ülke arasına gireceği belirtildi.

Kanserin tüm dünyada artış gösteren bir hastalık olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın verilerine göre 2008 yılında dünya genelinde 12 milyon kişiye kanser teşhisi konulurken, bu rakamın 2030 yılında 26 milyonu aşacağı tahmin edildiği kaydedildi.

DSÖ'ye göre, yaşlı nüfusta meydana gelen artış, tütün kullanımı ve obezite salgınının kanserde artışın üç temel sebebi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, ''Kanser sadece pahalı ilaç vb. tedaviler ile kontrol altına alınabilecek bir hastalık değildir. Bu nedenle, ülkelerin finansal kaynaklarına uygun şekilde esas yatırımlarını kanseri önleme ve erken teşhise yönlendirmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kanser önlenebilir bir hastalıktır'' denildi.

Türkiye'de kanser verilerinin uzun yıllar yeterli kalite ve doğrulukta olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Sağlıkta dönüşüm programı ile beraber kanser kayıtçılığı üzerine yapılan ciddi yatırımlar neticesinde ülkemiz son yıllarda pek çok uluslararası kurumca da kabul edilen, güvenli kanser istatistiklerine ulaşabilmiştir.

Ülke genelinde yıllar içerisinde kanser sıklığında bir artış söz konusudur, ancak bu artışın büyük bölümü kanser istatistiklerinde görülen bu düzelmeye bağlıdır. Özellikle son yıllardaki verilerimiz değerlendirildiğinde ülkemizde de kanserin tüm dünyadaki görülen benzer oranlarda arttığı görülür. Bununla beraber, toplam kanser yükümüz değerlendirildiğinde yine de pek çok ülkenin gerisinden gelmekteyiz. Örneğin meme, kolorektal ve rahim ağzı kanseri gibi pek çok kanser yükünün diğer ülkeler ile kıyaslandığında çok az olduğu görülmektedir.

En önemli etken sigara

Diğer ülkeler ile kıyaslandığında ülkemiz için esas sorun tütüne bağlı kanserlerdir. Her yıl yeni teşhis edilen 150 bin kanser olgusunun en az 100 bini direkt olarak sigara kullanımı ile ilişkilidir. Bu nedenle Türkiye için en önemli kanser kontrol yöntemi tütünle mücadeledir. Sadece tütün kontrolü ile ülkemizde görülen kanserlerin üçte ikisinin önlenmesi mümkündür. Türkiye kanser haritası incelendiğinde her yıl yaklaşık 150.000 yeni kanser olgusu teşhis edilmektedir. Erkeklerde en sık akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri görülmektedir. Bölgelerimiz ve şehirlerimiz arasında kanser sıklığı arasında belirgin bir fark söz konusu değildir.''