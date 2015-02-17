T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yılda 12 bin bebek bu hastalıkla doğuyor

'Doğuştan kalp hastalığı olan bazı bebekler daha hızlı nefes alır'

17 Şubat 2015 11:21

Türkiye'de doğumsal kalp hastalığı görülme sıklığının yüzde 1 olduğu belirtildi ve 12 bin bebeğin bu hastalıkla doğduğu söylendi.

En yaygın görülen doğumsal kalp hastalığının, kanın kalbin içinden geçişini etkileyen akış kusurları olduğunu belirtti. Hastalığın, halk arasında yaygın olarak "kalpteki delikler" adıyla bilindiğini ifade etti.

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmi Narin, "7-14 Şubat Dünya Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası" kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, çocukların daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için toplumu ve aileleri doğumsal kalp hastalıkları hakkında bilinçlenmeye davet etti.

Bu hastalıkların çoğunluğuna doğumda ya da doğumdan sonra tanı konulabildiğini vurgulayan Narin, şunları kaydetti: "Doğuştan kalp hastalıklarının daha az ciddi olanları ise çocukluk yıllarında ya da yetişkinlikte bile teşhis edilebiliyor. Bu hastalıkla doğanbebeklerin yüzde 50'den fazlası yaşamları boyunca en az bir kez cerrahi operasyonla karşı karşıya kalıyor, ameliyat öncesi ve sonrasında alt solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabilen RSV enfeksiyonu ve zatürre gibi ciddi sonuçlara yol açabilecek ek riskler de taşıyorlar."

 

Bebek daha hızlı nefes alıyorsa dikkat

 

Prof. Narin, en yaygın görülen doğumsal kalp hastalığının, kanın kalbin içinden geçişini etkileyen akış kusurları olduğunu belirterek, bunun kalbin yapısında doğuştan var olan bir anormallik olduğunu anlattı. Hastalığın, halk arasında yaygın olarak "kalpteki delikler" adıyla bilindiğini ifade eden Narin, şöyle devam etti:

"Doğuştan kalp hastalığı olan bazı bebekler daha hızlı nefes alır, yemek yerken ya da uyurken terlerler. Doktor muayenesi sırasında kalplerinde üfürüm denilen sesler duyulur. Bu bebeklerde beslenme sorunları olabilir ve kalp hastalığı olmayan bir bebek kadar hızlı kilo alamayabilirler. Doğuştan kalp hastalığının diğer sonuçlarını; kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, büyüme ve gelişme geriliği olarak sıralayabiliriz."

ETİKETLER

bebekkalp hastalığı12 bin bebekyüzde 1hızlı nefes alır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24