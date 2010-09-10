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Yaşam

Yılda 1 milyon kişi intihar ediyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, her yıl yaklaşık 1 milyon kişi intihar sonucu hayatını kaybediyor

10 Eylül 2010 03:00

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, her yıl yaklaşık 1 milyon kişi intihar sonucu hayatını kaybediyor, her üç saniyede bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Türkiye'de ürtücü bir tablo ortaya çıktı. Son 30 yılda intihar edenlerin sayısı yüzde 440 arttı.


Her gün yaklaşık 3 bin kişi intihar ediyor.


Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, her yıl yaklaşık 1 milyon kişi intihar sonucu hayatını kaybediyor, her üç saniyede bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.


Türkiye'de de durum farklı değil. Son 30 yılda intihar edenlerin sayısı yüzde 440 artış gösterdi.


Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Doç. Dr. Doğan Yeşilbursa, son 10 yılda Türkiye'de toplam 25 bin kişinin intihar sonucu hayatını kaybettiğini ve genç yaşta intihar oranlarının giderek arttığına dikkati çekiyor.


İntihar edenler için aslında tehlike çanları önceden çalıyor. İntihar edenlerin yüzde 90'ına psikiyatrik tanı konuluyor. Ancak yalnızca dört kişiden biri sağlık kuruluşuna gidiyor, destek alıyor.


Üstelik bu kişilerin yüzde 75'e yakını intihar edeceğini etrafındakilere ya doğrudan söylüyor ya da ima ediyor.



İntiharın başlıca sebepleri neler?


Tek bir neden yok, gerekçe birden fazla. Ama asıl sorun ruhsal hastalıklar. Gerekçelerin başında kişisel ilişkilerdeki sorunlar geliyor. Ekonomik kayıplar, yalnızlık, başarısızlık, aile içi çatışmalar gibi hayatı zorlaştıran gerekçeler ruhsal hastalıklarla birleşince intihara eğilimi artırabiliyor.


İntiharlar tüm dünyada en çok 15-24 yaş grubu arasında görülüyor. Türkiye'de intihar edenlerin yüzde 25'i bu yaş grubunda. Yani gençler risk altında.


Uzmanlar, intiharların tümüyle önüne geçilemese de azaltmanın mümkün olduğunu vurguluyor. Risk gruplarına yönelik tarama programları, kriz müdahale servisleri, telefon ve internet servis hatları oluşturulması riski azaltabilir.

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