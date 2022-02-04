"Yılda 1,2 milyon kişi içmemesine rağmen sigaradan ölüyor"

''Az içiyorum zarar görmem' diye bir durum yok"

Yılmaz, tütün ürünlerinin tüm şekillerinin zararlı olduğunu belirterek, emniyetli denebilecek bir az-çok seviyesinin de olmadığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Yılmaz, “Genel olarak, her yıl yaklaşık 8 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası, direkt olarak tütün ile ilişkili hastalıklar sonucunda olurken yaklaşık 1.2 milyon kişi sigara içmediği halde pasif tütün dumanına maruziyet nedeniyle ölmektedir. Çocukların hemen hemen yarısı kamusal alanlarda tütün dumanı ile kirlenmiş havayı solumaktadır. Her yıl 65 bin çocuk pasif tütün dumanı maruziyetine bağlı olabilecek hastalıklardan ölmektedir. Bebeklerde de ani ölümler bu nedenle artmaktadır” dedi.

Her 10 sigaradan 1’i kaçak

Kaçak tütün ve tütün ürünlerinin ticaretinin ciddi bir sağlık, ekonomi ve güvenlik sorunu olduğuna değinen Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, dünyada tüketilen her 10 tütün ve tütün ürününden 1’inin kaçak olduğuna dikkat çekerek, “Yüksek vergi oranları, sigara ile mücadelede etkili bir yöntemdir ancak bu vergi oranlarının getirdiği vergiden kaçma ve kaçınma isteği kişileri kaçak ürünlere yönlendirir. Bu durum da tütünle mücadele tedbirlerini zayıflatma riski oluşturur” dedi. Prof. Dr. Yılmaz, ısıtılmış türün ürünlerinin ya da elektronik sigaraların da nikotin içersin ya da içermesin sağlık yönünden içeriğindeki toksik, karsinojen, propilen, glikol, gliserol gibi maddeler nedeniyle uygun olmadığını, bağımlılık yapacağını, kalp ve akciğer hastalıkları için risk oluşturacağını da sözlerine ekledi. (İHA)