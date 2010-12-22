-YILBAŞININ SEMBOLÜ HİNDİNİN KİLOSU 9 LİRA KAYSERİ (A.A) - 22.12.2010 - Yılbaşı sofralarının adeta sembolü olan hindiler market, kasap ve şarküterilerde kilosu ortalama 9 liradan satışa sunulmaya başlandı. Hindi Üreticileri Platformu'na üye olan Pınar, Banvit, Bolca Hindi ve Alp Hindi tesislerinde yılbaşı için toplam 300 bin adet hindi üretildi. Ağırlıkları 3,5 ila 6 kilo arasında değişen hindiler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kilosu ortalama 9 liradan satışa sunuldu. Özel yılbaşı hindi paketlerinde ayrıca pişirme torbası, hindi pişirme tariflerinin ve hindi ile yapılan yemeklerin yer aldığı bir küçük kitapçık da yer aldı. Firma yetkilileri, yem fiyatlarının ve diğer giderlerin artması sonucu üretim maliyetinin arttığını ancak bu yıl fiyatların artırılmayarak geçen yılla ayrı düzeyde tutulduğunu ifade etti. -HİNDİ DOLMASI 100 LİRA Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte bazı marketler ve lüks lokantalarla, bazı oteller de özel yılbaşı hindisi siparişlerini almaya başladıklarını duyurdular. Yılbaşı sofralarını hindi dolmasıyla süslemek isteyenlerin bütçelerinden 100 lira ayırmaları gerekiyor. İçerisinde pirinç pilavı, kestane ve kuş üzümü ile değişik baharatların da yer aldığı, fırınlarda pişirilen hindi dolmaları kilosu 20 liradan satılıyor. Yılbaşı akşamı için hazırlanacak hindiler için verilecek siparişler bugünlerde alınıyor. Orta büyüklükteki bir hindi kullanılarak hazırlanan 5 kilo ağırlığındaki bir hindi dolması için yaklaşık 100 lira ödemek gerekiyor. Öte yandan, hindi dolması yapan firmalar, daha ekonomik imkanlar da sunuyor. Yılbaşında hindi dolması alamayanlar, hazırlanıp pişirilmiş tavuk dolmasını da kilosu 5 liradan alabilecekler.