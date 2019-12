Yılbaşının eğlence seçenekleri!

İstanbul'un ünlü eğlence mekânları, 2009 yılına bu kentte "Merhaba" diyeceklere farklı eğlence seçenekleri sunuyor.



Yılbaşında konser ve partilerin yanı sıra farklı bir geceyi farklı bir mekânda geçirmek isteyenler için sunulan seçenekler arasında "Yılbaşı treni" de bulunuyor.



"Uzunkum Ekspresi" ile eğlence, yılbaşı gecesi Haydarpaşa Garı'nda közde kestane ve sıcak şarapla yapılan karşılamayla başlayacak. Canlı müzik ve özel sohbetler eşliğindeki hareketten sonra restoran vagonlarda kurulan yeni yıl sofrası katılımcıları bekliyor olacak.



Hereke'den sonra Uzunkum İstasyonu'na varacak trendeki eğlencede, saatler gece yarısını gösterirken göl kenarında dev bir yeni yıl ateşi yakılacak ve katılımcılara közde sucuk ikram edilecek.



Dönüşte Hereke'de durularak limanda bir yürüyüş ve boza ikramına yer verilecek programda, günün ilk ışıklarıyla Haydarpaşa'ya geri dönülecek.



Bu alternatif yılbaşı eğlencesinin kişi başı ücreti, 195 YTL olarak belirlendi.



Haydarpaşa Garı'nda, başka bir yılbaşı partisi daha düzenlenecek. DJ Ozan Doğulu ve DJ David Şaboy, en güzel Türkçe parçaları sunacak. Gecede Drag Queens ile perküsyon ve trompet grubu da sahne alacak. Partiye giriş fiyatları, kişi başı 60 YTL, 6 kişilik stand fiyatı ise 600 YTL olarak tespit edildi.





MFÖ yılbaşında sahnede





Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) üçlüsü, Serdar Ortaç, Ziynet Sali ve Yeliz, yeni yıla İstanbul'da gireceklere eşlik edecek ünlü isimler arasında yer alıyor.



Yılbaşı coşkusu Suada'da MFÖ ile Hilton Convention Center'da Serdar Ortaç'la yaşanacak.



MFÖ'yü Suada'da dinlemek isteyenlerin 120-150 YTL'yi gözden çıkarması gerekirken, Serdar Ortaç için kişi başı 161 YTL, 6 kişilik stand 1110 YTL ve 10 kişilik ön masada 3 bin 650 YTL ödenecek.



Maslak Efendy Show Theater'ın "yeni yıl karnavalı" olarak adlandırdığı yılbaşı eğlencesinde Murat Boz, Sıla ve Murat Dalkılıç sahne alacak. Üç müzisyenin eğlencesinin fiyatı ise kişi başı 130 YTL olarak açıklandı.



Kaya Ramada Plaza balo salonunda Yeliz ve yeni yıl eğlencelerinin vazgeçilmezi oryantal gösterisi yapılacak eğlencenin fiyatı kişi başı 199 YTL olarak belirlendi.



Holiday Inn İstanbul Airport North'da Ziynet Sali sahne alacak. Sali'nin yanı sıra oryantal ve DJ eşliğindeki eğlencenin fiyatı konaklamalı 315 ve konaklamasız 225 YTL olacak.



Studio Live'da Türkçe Rock severler, 2009 yılına Teoman'la "Merhaba" diyecek. Teoman'la yılbaşı eğlencesine giriş fiyatı 56 YTL olarak belirlendi.



Jolly Joker Balans sahnesi yılbaşında 3 grup ağırlayacak. İzmir'in popüler müzik grubu Anemi, cover yorumlarıyla Velvet ve Why Nut adlı gruplarla eğlenceye dahil olacaklar, giriş ücreti olarak 34 YTL ücret ödeyecek.



Yeni Melek Gösteri Merkezi'nde oryantal gösterisi eşliğinde ünlü pop ve rock şarkılarını alaturka yorumla icra eden Dolapdere Big Gang ile yeni albümleri "Acayip Şeyler"le çıkış yapan Luxus sahne alacak. DJ Hakan Küfündür tarafından sevilen Balkan müziklerinin çalınacağı gecede fiyatlar, kişi başı 65-85 YTL olarak belirlenirken, sahne önü tercih edecekler için 5 kişilik stand fiyatı 600 YTL olacak.



Nardis Caz Club'ta Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenleri Engin Recepoğulları, Önder Focan, Erdal Akyol, Cem Aksel ile Valeria Proano sahne alacak. Nardis Caz Club'a caz müzik eşliğinde bir yılbaşı gecesi için giriş ücreti 50 YTL olarak belirlendi.



Çubuklu Hayal Kahvesi'nde Manga grubu sahne alacak. Rock, pop, latin ve popüler Türkçe şarkıların DJ performansları çalınacağı yılbaşı eğlencesinin fiyatı kişi başı 84 YTL.



Ünlü DJ’lerle yılbaşı partileri



Maslak Sheraton Oteli Convention Salonu'nda yılbaşı gecesi DJ Outwork ve DJ'ler Milk & Sugar'ın yanı sıra Türkiye'nin en ünlü DJ'leri Hüseyin Karadayı, Suat Ateşdağlı, Funky, Emrah İş, Murat Uncuoğlu ve DJ Tarkan ile yeni yıla "merhaba" diyecek. Giriş ücretinin 50-80 YTL olduğu yılbaşı partisinde, 6 kişilik stand ücreti 500 YTL, 8-10 kişilik localar ise 1000-1500 YTL arasında değişiyor.



Maslak Refresh The Venue'de DJ Tarkan, Murat Uncuoğlu, U.F.U.K, Cure-Shot, Tangun, Fuchs, Hassan'ın yer alacağı gecenin giriş fiyatı kişi başı 40-70 YTL olacak.



Studio Live Aziza'da Balkan Fiesta Yılbaşı Partisi'nde, Balkan coğrafyasının en sevilen parçaları ile Balkan Beat Box, Goran Bregovic, Shantel, Kultur Shock, Gogol Bordello gibi sanatçı ve grupların şarkılarına yer verilecek. Yılbaşı gecesi mekana girişler 7 YTL olarak belirlendi.



Riddim'de, yılbaşı eğlencesi 30 YTL'lik tek giriş biletiyle Riddim Live'da Matmazel & Kungfu, Riddim Special'da, "Everybody Loves Oldies Party 70s 80s 90s", Riddim R&B'de HipHop R&B Partisi DJ Volkan Kutmen-B & DJ Ice eşliğinde olacak.



Otto Santral'de yılbaşı gecesi disko müziğini tekrar popüler yapan kardeşler olarak tanınan Faze Action ikilisi, 7 kişilik orkestrası ile canlı şovlar sergileyecek. Jazz, Beats, House, Boogie, Funk, Afro beat, Disco, Latin müziklerinin çalınacağı Otto Santral'deki bu eğlenceye giriş 56 YTL olarak belirlendi.



Bronx'ta misafirler DJ Güneş Turaç eşliğinde 80'lerin hit müziklerini dinleyecek. Depeche Mode, Duran Duran, Queen, Erasure, Michael Jackson, Madonna, Modern Talking, Bon Jovi, Prince, Pet Shop Boys ve UB40 gibi birçok grup ve sanatçının DJ Güneş Turaç tarafından seçilen parçaları eşliğindeki yılbaşı eğlencesinin giriş fiyatı 23 YTL olacak.



Naz Restoran da yılbaşı gecesi 6 kişilik Nazlı Kızlar Orkestrası'nın yanı sıra Oryantal Buket, Zenne Münir görsel şovları, davul şovu ile Grup Trak sahne alacak. Türk mutfağı ile eğlencenin fiyatı KDV hariç 275 YTL.



Babylon'da yeni yıla girecekler "Oldies But Goldies" partisi ile 40 yıllık bir zaman dilimi içerisinde yolculuğa çıkabilecek. Klasik şarkıların çalınacağı geceye dahil olmak için 55 YTL ödenecek.



Nişantaşı Melon 24'te yılbaşı partisinin DJ Virtual, dansçıların gösterileri ve oryantal gösterisi standda kişi başı 125 YTL olarak belirlendi.



Hayal Kahvesi'nin yeni mekanı Cuba Bar'da yılbaşında Kübalı La Salsa'nın müzikleri, DJ Ray ve Taylan'ın performansları yer alıyor. Eğlencenin fiyatı 80- 140 YTL olacak.