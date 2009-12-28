'Yılbaşını kutlamayın' mesajı

T24 - Bolu'da yılbaşının kutlanmaması için posta kutularına bildiri bırakıldı. Kim tarafından yazıldığı belli olmayan bildirilerde, yılbaşı gecesinde genç kızların namus ve iffetlerini kaybettikleri, ‘kafirlere benzememek' için yılbaşı gecesi eve sakız dahi götürülmemesi gerektiği, şarkılı- türkülü eğlenceli programların izlenmemesi istendi.



Kentte dün akşam apartman ve iş hanlarında bulunan posta kutularına ‘Yılbaşı toplumsal bir isyandır kimi takip ediyoruz' başlıklı kim tarafından yazıldığı belirtilmeyen bildiri bırakıldı. İçerisinde Kuran-ı Kerim'den surelerin de bulunduğu bildiri de, yılbaşı gecesinin kutlanılmaması istendi.





Bildiride şu iddialar yeraldı:



“Noel ve yılbaşı gecesinde kadın- erkek açık kıyafetleriyle dans etmek dinimizin ahlâk ve haya esaslarına aykırı olup haramdır. Ayrıca bu gece eğlenmek adına yüzlerce genç kızımız namus ve iffetini kaybediyor ve bunun dayanılmaz sonucu olarak bu gecede insanlar kendilerini içki, fuhuş, kumar gibi şeylerle kendilerini ve toplumu sonu felaketlerle bitecek acı sona getiriyorlar. Türkiye, yüzde 98'i Müslüman olan bir İslam ülkesidir. Durum böyle olunca bu millete İslam dışı yaşantılar yaraşmaz, bir Hıristiyan adetinin ihya edilmesi her Müslüman için manevi tehlikelerin ve inanca dayalı tahribatın en büyüklerinden ve en korkunç olanlarından sayılır. Bu gece tam anlamıyla bizi yaradan rabbimize isyan etmektir. Bu geceye meyil etmeyelim. Güya bu gece İsa'nın doğduğu geceymiş. Peki hiçbir peygamberin doğduğu günde içki içilir mi? Kumar oynanır mı? Kötü programlar seyredilir mi? Şarkı- türkü dinlenir mi? Bu gece İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gece ise bu geceyi Kuran okuyarak, namaz kılarak, kısacası ibadetle geçirmek lazımdır. Bu gece kafirlere benzememek için bu gecede sakız dahi eve götürmemeliyiz. Şarkılı türkülü eğlenceli programları seyretmemeliz.”