T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Yılbaşını kutlamayın' mesajı

Bolu'da yılbaşının kutlanmaması için posta kutularına bildiri bırakıldı.

28 Aralık 2009 02:00

T24 - Bolu'da yılbaşının kutlanmaması için posta kutularına bildiri bırakıldı. Kim tarafından yazıldığı belli olmayan bildirilerde, yılbaşı gecesinde genç kızların namus ve iffetlerini kaybettikleri, ‘kafirlere benzememek' için yılbaşı gecesi eve sakız dahi götürülmemesi gerektiği, şarkılı- türkülü eğlenceli programların izlenmemesi istendi.

Kentte dün akşam apartman ve iş hanlarında bulunan posta kutularına ‘Yılbaşı toplumsal bir isyandır kimi takip ediyoruz' başlıklı kim tarafından yazıldığı belirtilmeyen bildiri bırakıldı. İçerisinde Kuran-ı Kerim'den surelerin de bulunduğu bildiri de, yılbaşı gecesinin kutlanılmaması istendi.


Bildiride şu iddialar yeraldı:

“Noel ve yılbaşı gecesinde kadın- erkek açık kıyafetleriyle dans etmek dinimizin ahlâk ve haya esaslarına aykırı olup haramdır. Ayrıca bu gece eğlenmek adına yüzlerce genç kızımız namus ve iffetini kaybediyor ve bunun dayanılmaz sonucu olarak bu gecede insanlar kendilerini içki, fuhuş, kumar gibi şeylerle kendilerini ve toplumu sonu felaketlerle bitecek acı sona getiriyorlar. Türkiye, yüzde 98'i Müslüman olan bir İslam ülkesidir. Durum böyle olunca bu millete İslam dışı yaşantılar yaraşmaz, bir Hıristiyan adetinin ihya edilmesi her Müslüman için manevi tehlikelerin ve inanca dayalı tahribatın en büyüklerinden ve en korkunç olanlarından sayılır. Bu gece tam anlamıyla bizi yaradan rabbimize isyan etmektir. Bu geceye meyil etmeyelim. Güya bu gece İsa'nın doğduğu geceymiş. Peki hiçbir peygamberin doğduğu günde içki içilir mi? Kumar oynanır mı? Kötü programlar seyredilir mi? Şarkı- türkü dinlenir mi? Bu gece İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gece ise bu geceyi Kuran okuyarak, namaz kılarak, kısacası ibadetle geçirmek lazımdır. Bu gece kafirlere benzememek için bu gecede sakız dahi eve götürmemeliyiz. Şarkılı türkülü eğlenceli programları seyretmemeliz.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24