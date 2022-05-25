Yılbaşından bu yana icra dosya sayısı 1 milyon arttı

Artan döviz kurları, yüksek enflasyon ve yaşanan ekonomik zorluklar borç ödemelerinde sıkıntılara yol açtı. Mahkemelerdeki icra dosyası sayısı 24 Mayıs 2022 itibarıyla 2021 yılı sonuna göre 926 bin artarak 23 milyon 497 bine yükseldi.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre Adalet Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemelere göre pandemi kısıtlamalarının yaşandığı ve icra işlemlerine sınırlama getirilen dönemler dışında mahkemelerdeki icra dosyalarında ciddi artışlar yaşandı.

2017 yılı sonunda 15 milyon 846 bin olan icra dosyası sayısı, 2018 sonunda 2 milyon 834 bin adet artarak 18 milyon 680 bine çıktı. 2019 sonunda 20 milyon 312 bine yükselen icra dosyası sayısı 2020 yılı sonuna gelindiğinde 22 milyon 196 bine çıktı.