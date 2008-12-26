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Sağlık

Yılbaşında yemeği abartmayın

Yılbaşında kalorisi yüksek besinlerin tüketmek, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

26 Aralık 2008 02:00

Yılbaşı akşamı genellikle şeker, yağ ve tuz içeriği yüksek besinlerin tüketilmesinin, aşırı ve dengesiz beslenmenin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Dengesiz beslenme sorun yaratır

Hacettepe Üniversitesi(HÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyet uzmanı Dr. Aylin Ayaz, yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi, diğer günlerden farklı olarak aşırı ve dengesiz beslenmeye bağlı önemli sağlık sorunları ortaya çıkabileceğini belirterek, sağlıklı beslenme kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Hindi etini kırmızı ete tercih edebilirsiniz

Yemeklerin, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral içeriği açısından dengeli olması gerektiğini ifade eden Ayaz, hindi eti tüketiminin, doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin düşük olması nedeniyle kırmızı et yerine tercih edildiğinde sağlıklı bir seçim olacağını belirtti.

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