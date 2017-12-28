Yılbaşında sevdiklerinize 'Ali İsmail Korkmaz Vakfı Umut Ajandası' alın, 'Umutlu Kitaplar'a destek olun

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeni yıla girmenin heyecanının yanı sıra hediye gerilimi de başladı. Bu yıl, sevdiklerinize sizi hatırlatacak hediyeler alırken, aynı zamanda da Ali İsmail Korkmaz Vakfı‘nın (ALİKEV) başlattığı, “Kütüphanesiz okul, kitabı olmayan çocuk kalmasın” sloganıyla yola çıkan 'Umutlu Kitaplar’ projesine destek olabilirsiniz.

Sunay Akın’ın öyküleri ve Gökçe Cantürk’ün tasarımıyla renklenen, “Umut” temasıyla hazırlanan 2018 ajandalarına ALİKEV’in internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Gezi direnişi döneminde Eskişehir’de polis ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerinin de hayat bulmasına katkı koyacağınız ajandalarla ilgili ALİKEV’in internet sitesinde yer alan tanıtım metni şöyle:

"Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) olarak yeni yıla yeni projemiz “Umutlu Kitaplar” ile giriyoruz. Ajandalardan çıkan özel tasarım kartpostallar ile sadece ajanda almış olmayacaksınız aynı zamanda kitabı olmayan bir çocuğa söylemek istediklerinizi yazarak; Vakfa göndereceğiniz kitap bağışınız ile ihtiyaç sahibi kütüphanelere ve okumaya hevesli çocuklara destek olmuş olacaksınız!

"Ajandalardan çıkan kartpostallar ile birlikte en az bir adet roman, hikâye veya şiir kitabı bağışlarınız ile bu umudu da hep birlikte yeşerteceğiz. Sizlerden gelen “Umutlu Kitapları” Düş Elçisi gençlerimiz Hatay, Mersin ve Eskişehir illerindeki kütüphaneler ile buluşturmaya devam edecek.*

"Eğer sizler de bu üç ilden birinde (Hatay, Mersin ve Eskişehir) kitap ihtiyacı olan bir okul veya merkez olduğunu düşünüyorsanız firat.kose@alikev.org mail adresine e-posta göndererek taleplerinizi belirtebilirsiniz. Kitaba ulaşamayan çocuk kalmasın istiyoruz.

2018 gülümsesin, yetmesin; Kocaman gülsün!

Her bir umut, karanlıktan ışık olup sızdıkça ışıl ışıl olsun ortalık…

Umudun yanında sevgi, cesaret, kitap, kalem, defter olsun

Olsun ki, yarım bıraktırılmış düşler gelecek olsun…"