Yılbaşında Reina benzeri katliam önlenmiş

IŞİD'in 2016 yılında İstanbul Reina'da düzenlediği saldırının bir benzerini planladığı öne sürüldü. 30 Aralık'ta yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişinin evinden çeşitli kentlerdeki farklı eğlence yerlerinin fotoğrafları bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, gözaltına alınan 32 yaşındaki Suriyeli olduğu bildirilen Ebu Hazer F.'nin Fransa'da bulunduğu sırada IŞİD propagandası yaptığı belirtilerek, IŞİD'in istihbarat biriminden olduğu kaydedildi. Ebu Hazer F.'nin Reina saldırısını yapan Mashapirov'la aynı kampta eğitim gördüğü öğrenildi.

İddiaya göre olay şöyle gelişti; Abuhazer F.'nin Konya'ya geldiği bilgisini alan polis, hemen harekete geçti. Terörle Mücadele ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında zanlının, son 3 ayda defalarca Konya'ya gelip gittiğini belirledi. Araştırmalarını derinleştiren polis, Abuhazer F.'nin, IŞİD terör örgütünün istihbarat biriminde görevli olduğunu tespit etti. Terör örgütünün, yılbaşı gecesi iki yıl önceki Reina gece kulübüne yönelik saldırının benzerini düzenlemeyi planladığı ve Abuhazer F.'nin de kanlı eylem için bilgi topladığı iddia edildi. 30 Aralık gecesi düzenlenen operasyonla Abuhazer F.'nin aralarında bulunduğu 2'si Suriye uyruklu, 1'i Türk 3 kişi gözaltına alındı. Abuhazer F.'nin yakalandığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile değişik şehirlerdeki bazı gece kulüplerinin fotoğraflarının ele geçirildiği iddia edildi.

Konya polisi, Abuhazer F.'nin, 1 Ocak 2017'de İstanbul'daki Reina gece kulübüne düzenlediği saldırıda 39 kişiyi katleden Abdülgadir Masharipov'un silahlı eğitim aldığı Afganistan'daki IŞİD kampında eğitim aldığını belirledi. Abuhazer F.'nin IŞİD'in Afganistan kampında başta silah olmak üzere yüksek tahripli patlayıcı yapımı ve düzenekleme konusunda da eğitim aldığı yine iddialar arasında yer aldı.

Abuhazer F.'nin 2017 yılında Fransa'da bulunduğu ve burada sosyal medya hesabından IŞİD propagandası yaptığı, Fransa ile Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu da saptandı. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kayseri'de de operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen terör örgütü IŞİD üyesi Murat Y. ile birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N'yi gözaltına aldı.

Murat Y.'nin ifadesinde "Yılbaşı kutlaması yapanları kafir olarak görüyorun ve demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğine inanıyorum" dediği öne sürüldü.

Zanlıların ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.