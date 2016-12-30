Yılbaşında polisler 'Noel baba' kılığında görev yapacak

İstanbul’ da yılbaşı gecesinde polisler "Noel Baba" kılığında görev yapacak.

İstanbul'da yılbaşı gecesi görev yapacak Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere ilişkin Taksim'de açıklama yapıldı. Güven Timleri Müdür yardımcısı Zafer Baybaba, polislerin Milli piyango satıcısı, kestaneci, temizlik görevlisi ve Noel baba kılığında görevde olacaklarını söyledi.

Açıklamaya göre, yılbaşı gecesi İstanbul genelinde 17 bin polis görev yapacak. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu Taksim Meydanı'nda ise kılıktan kılığa girecek "güven timleri" görev yapacak. Bu timler noel baba, simitçi, kestaneci kıyafetleriyle taciz, kapkaç ve kavga olaylarına müdahale edecek.

Baybaba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıldan farklı olarak özellikle ulaşım yapılan iskelelerde, vapurlarda, havalimanlarında, metrolarda, metrobüsler de ve tramvaylarda da tedbir aldık. Yine diğer ilçelerimizin meydanlarında ve eğlence merkezlerinde başta Taksim meydan ve İstiklal Caddesi civarında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze bağlı kılıktan kılığa giren güven timlerimiz, narko timlerimiz, çevik kuvvet personelimiz, özel harekâtımız ve önleyici hizmetler şube müdürlüğümüze bağlı personelimizle görev alacağız. Yine Taksim Meydanında 1 canlı yayın aracımız olmakla birlikte 96 sabit kamera 40 tane de hareketli kameramız olacak. Özellikle Taksim Meydan ve meydana çıkan tüm sokaklarda araç trafiğine kapalı olacak. Buraya çıkan yaklaşık 40 noktada gelen vatandaşlarımıza da arama ve süzme noktaları oluşturarak güvenli bir ortam sağlayacağız."