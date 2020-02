Yılbaşında oteller dolacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- BU yılbaşı, hafta sonuyla birlikte dört günlük tatil fırsatı doğurdu. Okullar açıldığından beri tatil yapamayan binlerce kişi, 4 günlük tatil planlaması yaptı. Sahil kentleri ve kayak merkezlerindeki otellere yoğun talebin olduğu yılbaşı tatilinde, ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı otellerin birçoğunda şimdiden yer kalmadı.

Türkiye\'nin sahil kentleri ve kayak merkezleri başta olmak üzere birçok tatil yöresinde yeni yıl heyecanı yaşanıyor. 2018\'e veda, 2019\'a ise merhaba demeye hazırlanan binlerce tatilcinin yılbaşındaki adresi, Antalya başta olmak üzere sahil otelleri ile kayak merkezleri olacak. Bu yılbaşının pazartesi gecesine denk gelmesi, okullar açıldığından bu yana 3-4 aydır tatil fırsatı bulamayan kişiler için hafta sonunun pazartesi ve salı günü ile birleştirilmesiyle 4 günlük tatil fırsatı sunuyor. Yılbaşı rezervasyonlarının neredeyse tamamı, 3 veya 4 gün üzerinden gerçekleştiriliyor.

TESİSLER DOLACAK

Yılbaşının oteller açısından hareketli olacağını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, aralık ayı 15 günlük döneminde Antalya rakamlarına bakıldığında geçen yıla göre daha iyi olduğunu, devamındaki süreçle ilgili rezervasyonların fena görünmediğini açıkladı. Yılbaşı için yurt dışından da ciddi hareketlilik göründüğünü belirten Ayık, “Kayak bölgelerinde de kar var. Oralara dönük de bir hareket olacak. Genel anlamda hem yurt dışı, hem yurt içi hareketi olacağı görünüyor. Önümüzdeki dönemde de zaten Türkiye açısından her şey iyi gözüküyor. Açık olan tesisler dolacak, kesin gibi gözüküyor. Yılbaşına denk gelen tarihlerde doluluklar iyi seviyelerde olacak. Uludağ, Kayseri, Erzurum gibi kayak tesislerinde de bu yıl yurt dışı hareketi fena değil\" diye konuştu.

SANATÇILI OTELLERE YOĞUN TALEP

Yılbaşının salı gününe denk gelmesinin cumadan başlayan bir tatil süreci başlattığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Dolulukların çok iyi olduğunu biliyorum, özellikle program yapan tesislerde. Sektör için hem konaklama, hem süre anlamında çok keyifli, güzel bir yılbaşı olacak. Şu ana kadarki rezervasyonlar iç talep açısından çok iyi geçiyor. Ama özellikle Rusya\'dan, Polonya\'dan ve Avrupa\'dan da ciddi rezervasyon alıyoruz. İç pazarda ise daha çok sanatçılı programların olduğu otellere yoğun talep var. Yılbaşı kutlamasında İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep gibi illerden Antalya\'ya akın olacağını düşünüyorum. Yaz biteli birkaç ay oldu ve insanların tatile ihtiyacı var. Yeni yıl, yeni umut ve heyecanlar, yeni bir yerde ve bir otelde olmak insanların hoşuna gidiyor. Son yıllarda böyle bir alışkanlık gelişti ve sektörün de lehine gelişen bir durum oldu\" dedi.

DÖRT GÜNLÜK TATİL FIRSATI

Yılbaşının 4 günlük tatil fırsatıyla 2018\'in son tatili olacağını belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Biz her yılbaşı dönemini yoğun geçiriyoruz. Bu sene Antalya bölgesinde yılbaşına yönelik rezervasyon talepleri oluşuyor ve yoğun bir şekilde geçireceğimizi öngörüyoruz. Büyük ihtimalle otellerimiz bu dönemde dolu olacak. Kış dönemi olduğu için kapalı oteller de var. Açık otelleri baz alarak konuşuyoruz ve doluluklar en az yüzde 80-90\'ı bulacaktır. Eskiden sanatçılı programlar çok oluyordu, ama son dönemde tatil alışkanlığı geliştiğinden sanatçı olmayan otellerde de yılbaşı özel programları olduğundan o otellerde de yoğunluk olacaktır. Fiyatlar ise bölgelere ve işletmelere göre değişiyor\" diye konuştu.

EN ÇOK SANATÇI ANTALYA\'DA

Birçok otelde yerli ve yabancı turistler, yeni yıla birbirinden ünlü sanatçılarla girecek. Antalya\'da Granada Luxury Belek Hotel\'de Volkan Konak, Ebru Gündeş ve Kenan Doğulu, Kervansaray Otel Lara\'da Oğuzhan Koç ve Güven Yüreyi, Rixos Premium Belek\'te Özgün, Gloria Serenity Resort\'te Freedom Jazz, Yasin Keleş, Bay Jb Orkestra ve Candan Erçetin, IC Hotels Green Palace\'da Cambaz, Royal Seginus\'da Fatih Ürek, Demet Akalın ve Suat Ateşdağlı, Cornelia Deluxe Resort\'te Direnen Mızıkaçılar, Cornelia Diamond Golf Resort & Spa\'da Sibel Tüzün, IC Hotels Santai Family Resort\'te Betül Yıldız, Adam & Eve +16\'da Suat Ateşdağlı ve Ozan Doğulu, Kilikya Palace Göynük\'te Coşkun Sabah, Rixos Sungate Hotel\'de Erkan Güleryüz, Akcent, Mitya Fomin, Mot, İzmir Express Orkestrası, Diskoteka Avaria, Calista Luxury Resort\'te İskender Paydaş, İnusa Dawuda, Alcatraz&Neon Party, Murat Alpsü, Ela Quality Resort Belek\'te Emre Altuğ, Mirage Park Resort Göynük\'te Cengiz Kurtoğlu, Tuğba Özerk, Maritim Pine Beach\'te Ziynet Sali yılbaşında sahneye çıkacak.

KIBRIS VE DİĞER İLLERDEKİ SANATÇILAR

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılbaşı tatili için en önemli adreslerden biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oldu. KKTC\'de de birçok ünlü sahneye çıkacak. Girne Elexus Hotel Resort Casino\'da Altay, Hakan Altun ve Ajda Pekkan sahneye çıkacak.

Aleyna Tilki Amsterdam\'da, Nükhet Duru Sapanca\'da, Kutsi ve Pınar Dilşeker Abant\'ta, Nilay Öncü ve Yusuf Güney Uludağ\'da, Funda Arar ve Hakan Altun Bafra\'da, Seren Serengil ve Yaşar İpek İzmir\'de, Bengü, Cenk Eren ve Ebru Yaşar Afyonkarahisar\'da, Pınar Aylin Bursa\'da, Linet Bodrum\'da, Bülent Serttaş ve Niran Ünsal Ankara\'da sahnede olacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL PROGRAMLAR

Yılbaşı için hazırlıklarını tamamlayan oteller, 31 Aralık gecesi özel gala yemekleri eşliğinde birçok parti düzenleyecek. Yılbaşı ağaçları ve yeni yıla dönük süslemelerin yanı sıra, hemen her otelde havai fişek gösterileri de bulunuyor. Otellerin yeni yıl kutlama programları kapsamında çocuklu aileler için, çocuklara özel programlar da hazırlandı. Gala gecelerine katılamayacak çocuklar için de ayrı aktivite ve şovlar gerçekleştirilecek. Bebekler için de bakıcı hizmetleri verilecek.



FOTOĞRAFLI