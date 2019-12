Yılbaşında mahkûmlar unutulmadı

Tutuklu ve hükümlüler, Yılbaşı nedeniyle 3 Ocak 2009 tarihinden itibaren açık görüş yapacaklar.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre, Adana E tipi, Ankara 1 ve 2 nolu L tipi, Alanya L tipi, Antalya E ve L tipi, Aydın E tipi, Bakırköy-Metris 1 ve 2 nolu T tipi, Bursa E Tipi, Denizli D tipi, Diyarbakır E tipi, Gaziantep E tipi, İzmir-Buca kapalı, Konya E tipi, Mersin E tipi ve Ümraniye E tipi, Silivri 3,4,5,6,7 ve 8 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular, 3-4-5-6-7-8-9 Ocak 2009 tarihlerinde 7 gün açık görüşten yararlandırılacak.



Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürü bulunan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular ise 3-4-5-6-7 Ocak tarihlerinde 5 gün açık görüşten yararlanacak.



Müdürü bulunmayan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara ise 3-4-5 Ocak tarihlerinde olmak üzere 3 gün açık görüş yaptırılacak.



Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adli suçlardan ve Terörle Mücadele Kanunu ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'na muhalefetten hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile cezaevi idareleri tarafından tespit edilecek. Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacak.



Kınama cezası dışında disiplin cezası alan ve cezaları kaldırılmayan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacak.



Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürülecek.



Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgeler ile ispatlamaları gerekli olacak.



Ancak; anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutukluların, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle, önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapmaları sağlanacak. Bu fıkra hükmü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmayacak.



Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş günü ile saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Hazırlanan program, ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle her ziyaretçinin, ziyaret gününde cezaevine gelmesi sağlanarak izdiham önlenecek.



Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, ikinci defa izin verilmeyecek.



Her grubun açık görüşü bittikten sonra, görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülerek burada sayılacak; kimlikleri fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılmasından sonra, ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecek.



İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet Başsavcılığı ve kurum yönetimi, zabıta ile işbirliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak; görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak.



Açık görüşler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacak.



Açık görüşler, görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması halinde açık görüş yaptırılacak.



Kamuoyunda yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere neden olduğundan kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüşü izlemek, röportaj yapmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı ve görsel basın kuruluşları ile mensuplarına izin verilmeyecek.



Açık görüş nedeniyle ziyarete gelen hükümlü ve tutuklu yakınlarına, iş yurdu bütçesinin gider tablosunda belirtilen temsil ve tanıtma giderleri bölümünden harcama yapılarak, günün anlam ve önemine yaraşır ikramda bulunulacak.