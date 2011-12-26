Yılbaşında hava nasıl olacak?

T24 - Meteorolojiden alınan bilgilere göre; bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış görülecek. Yağışlar, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında kalan yerlerde kar şeklinde olacak. Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.





Cuma gününe kadar yağış yok



Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava yurdu tamamen terk edecek. Cuma gününe kadar yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu bölgelerde geceleri hava sıcaklığı -25 dereceye kadar düşecek.





Meteorolojinin 31 Aralık 2011 için tahmini şöyle:





