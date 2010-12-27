Yılbaşı'nda hava nasıl olacak?

T24 - Yurdun batı kesimlerinde etkili yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı Trakya'da 6 ila 8 derece, Ege ile Marmara'nın güney ve doğusunda 1 ila 3 derece azalacak. Yılbaşında ise Marmara'yı günlük güneşlik bir hava bekliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların; İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

İzmir'de ise sel etkili oldu. Birçok ev ve işyeri sular altında kaldı.

Hava sıcaklığı Trakya'da 6 ila 8 derece, Ege ile Marmara'nın güney ve doğusunda 1 ila 3 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Marmara ile ülkemizin güneydoğu bölgelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.



Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Sel, Su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Buzlanma ve don olayı uyarısı

Ülkenin doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Sis uyarısı

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu

Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, sabah ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. (14)

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde batı ilçeleri hafif yağmurlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif sis bekleniyor. (8)

İZMİR: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, akşam saatlerine kadar il genelinde, akşam saatlerinden sonra Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. (16)

ADANA: Parçalı bulutlu (19)

ANTALYA: Parçalı zamanla çok bulutlu (16)

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu (18)

ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. (4)

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. (14)



Bölgelerde hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, bölgenin batısında (İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklaeli) kuvvetli olması bekleniyor

EGE: Çok bulutlu, Kıyı Ege ile sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri, gece saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, akşam saatlerine kadar İzmir il genelinde, akşam saatlerinden sonra Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Burdur ve Isparta çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde sis görülecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Eskişehir ile Ankara'nın batı ilçeleri hafif yağmurlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer hafif sis ile birlikte Kayseri ve Sivas çevrelerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevreleri yağmurlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis görülecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer hafif sis ile birlikte Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer hafif sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda (Diyarbakır, Batman) buzlanma ve don olayı ile birlikte Gaziantep ve Batman çevrelerinde yer yer sis bekleniyor.



Meteoroloji stadyum tahminlerini Süper Lig'e yaydı

Meteoroloji, İstanbul'daki 4 stadyumla başladığı stadyum hava tahmini uygulamasına, Spor Toto Süper Lig'deki tüm takımların stadlarını ekledi.

Süper Lig'de yarışan 17 takımın stadyumları için 7 gün 24 saat tahmin üretilirken, tahminler 3'er günlük periyotlar halinde Meteorolojinin resmi internet sitesinden yayınlanıyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, hava durumunun, atmosfer şartlarından etkilenen ortamlarda yapılan spor faaliyetlerinde taşıdığı önemi vurguladı.

Hava şartlarının, kimi zaman spor karşılaşmalarının sonucunu doğrudan etkileyebildiğini belirten Çağlar, kısa mesafe atletizm yarışlarında, limitlerin dışında bir rüzgar şiddetinin kırılan rekorun geçersiz sayılmasına neden olabildiğini anlattı.

Aşırı sıcak ve soğuk havalarda yapılan karşılaşmalarda sporcuların olumsuz etkilendiğini, hayati tehlikeler yaşayabildiklerini dile getiren Çağlar, sporcuların sağlık durumları için de havaya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Mehmet Çağlar, şunları kaydetti:

“Bazı karşılaşmalarda ilk yarı yağış görülmezken ikinci yarı yağış söz konusu olabiliyor ya da devre olmadan hava şartları değişebiliyor. Zamanında önlem almayan sporcular, karşılaşmada zorluklar yaşıyor. Bazı oyuncular karşılaşma ortasında ayakkabı değişmek zorunda kalabiliyor. Zamanında önlem alınmaması ise sakatlıklar yaşanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle müsabaka öncesi ve müsabaka sırasındaki hava durumu hakkında bilgi sahibi olunması, sporcu sağlığı ve performansı anlamında büyük önem taşıyor. Biz de bu çerçevede spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla Stadyum Tahmin Sistemi uygulaması başlattık. Daha önce İstanbul'daki 4 statta uygulanan sistemi, Süper Lig'de bulunan tüm takımlarımızı kapsayacak şekilde geliştirdik. Sistemden Spor Toto Süper Lig'deki tüm takımların yararlanmasını umuyoruz.”

Sistemin, saatlik olarak sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve şiddeti ile hava durumu bilgilerini sağladığını belirten Çağlar, sadece futbol takımları ve sporculara, karşılaşmaları tribünde takip etmek isteyen sporseverlere de hitap ettiğini söyledi. Çağlar, saati saatine yapılan tahminler sayesinde vatandaşların her türlü hava durumuna karşı önlem alabileceğini belirtti.

Bu arada, daha önce Ali Sami Yen Stadı için yapılan tahminler Galatasaray'ın buradaki maçlarını tamamlamasıyla kaldırılırken, bunun yerine Seyrantepe'de yapılan yeni stad eklendi.