Yılbaşında en çok Tarkan kazandı, 2 saatte 1 milyon 300 bin lira aldı

Popstar Tarkan Tevetoğlu, yılbaşında Kıbrıs- Girne’deki Elexus Hotel’de sahneye çıktı. 2 saatte 20 şarkı söyleyen Tarkan'ın 1 milyon 300 bin lira kazandığı belirtildi. Tarkan’ı 2 bin kişi izledi.

Posta'da yer alan habere Tarkan, 2017'de çıkardığı 10 albümündeki Yolla parçası müzik listelerinin zirvesine yerleşmişti. 45 yaşındaki Tarkan bu şarkısından yola çıkarak Instagram hesabından yeni yıl mesajı yayınladı.

Tarkan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yollaaa 2018 yollaaaaaa... Barış yolla, sevgi yolla, huzur yolla, sağlık yolla, mutluluk yolla, umut yolla, sabır yolla, bol kahkaha yolla, şans yolla, karanlıklara ışık yolla, hayvan ve doğa sevgisi yolla, vicdan yolla... Aşksız kalplere aşk yollaaaa... Yolla 2018 tüm güzellikleri yollaaaaa"