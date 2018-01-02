T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yılbaşında en çok Tarkan kazandı, 2 saatte 1 milyon 300 bin lira aldı

Tarkan, yeni yıla Kıbrıs-Girne'de verdiği konserle girdi

02 Ocak 2018 12:50

Popstar Tarkan Tevetoğlu, yılbaşında Kıbrıs- Girne’deki Elexus Hotel’de sahneye çıktı. 2 saatte 20 şarkı söyleyen Tarkan'ın 1 milyon 300 bin lira kazandığı belirtildi. Tarkan’ı 2 bin kişi izledi.

Posta'da yer alan habere Tarkan, 2017'de çıkardığı 10 albümündeki Yolla parçası müzik listelerinin zirvesine yerleşmişti. 45 yaşındaki Tarkan bu şarkısından yola çıkarak Instagram hesabından yeni yıl mesajı yayınladı.

Tarkan mesajında şu ifadelere yer verdi:

 "Yollaaa 2018 yollaaaaaa... Barış yolla, sevgi yolla, huzur yolla, sağlık yolla, mutluluk yolla, umut yolla, sabır yolla, bol kahkaha yolla, şans yolla, karanlıklara ışık yolla, hayvan ve doğa sevgisi yolla, vicdan yolla... Aşksız kalplere aşk yollaaaa... Yolla 2018 tüm güzellikleri yollaaaaa"

ETİKETLER

tarkankonserhabergirne2 saatte 1 milyon 300 bin lira aldıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24