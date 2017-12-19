Yılbaşına kadar tüm hindilerini satmak istiyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde 2 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Tahir Kesgin (55), bu yıl yetiştirdiği 750 hindiden 250\'sini sattığını söyledi. Kesgin, yılbaşına kadar tüm hindileri satmayı planladığını belirtti.

Sandıklı\'da oturan Tahir Kesgin, İstasyon Mahallesi\'nde evinin bitişiğindeki besihanede yılbaşı için hindi yetiştiriyor. Hindi yetiştiriciliğini 2 yıldır yapan Kesgin, yaklaşık 7 ay önce yavruyken aldığı hindileri arpa, buğday ve mısırla besliyor. Kesgin\'in yaylım yöntemiyle beslediği hindileri satın almak için yılbaşı öncesi Antalya\'daki otellerden talep geliyor.

Tahir Kesgin, 750 hindi yetiştirdiğini belirtirken, bunlardan 150\'sini ilçe halkına, 100\'ünü de Antalya\'daki otellere ve Denizli\'deki bireysel müşterilere sattığını söyledi. Hindilerinin yılbaşından önce satılmasını beklediğini dile getiren Kesgin, hindinin büyükbaş yetiştiriciliğinden daha karlı olduğunu ve bu işi önümüzdeki yıl da sürdürmeyi planladığını belirtti.

\'YAYLIM USULÜ VE DOĞAL BESLİYORUM\'

Hindi yetiştiriciliğine nasıl geçtiğini anlatan Kesgin, \"Hindiciliği 2 yıldır yapıyorum. Öncesinde kırmızı et ticareti yapıyordum. Geçen yıl 500 hindi yetiştirdim, bu yıl 750\'ye çıkardım. Nasip olursa gelecek yıl 1000\'e çıkarmayı düşünüyorum. Antalya\'dan oteller talip oluyor. Geçen sene onlar istedi bir miktar onlara verdim. Bu yıl yine Antalya\'daki otellerden telefon var. Yine ilçeden talep oluyor\" dedi.

Hayvanların doğal ortamda ve doğal besinlerle yetiştirildiğini kaydeden Kesgin, \"Bunlarda iğne, geliştirici, şudur, budur yok. İlçemizde yetişen arpa, buğday ve mısırla yetiştirdim. Zaten bunu yetiştirme şekli yeşilliktir. Yonca ektim, yonca yedirdim. Burada 20 bin metrekare alana yeşillik arpa ettim. Orada yaylımla besliyorum. Havanın soğuk olduğu günlerde de besihanemde arpa, buğday, mısırla besliyorum\" diye konuştu.

\'BİRİNİ 150 LİRAYA VERİYORUM\'

Hindinin ortalama ağırlığının 9- 10 kilo olduğunu dile getiren Tahir Kesgin, \"Pazarlık usulü satış yapıyorum; ama genelde birini 150 liraya veriyorum. Müşteri gelecek, burada beğendiğini alacak. İsteyen olursa \'Ben kesemeyeceğim, temizleyemeyeceğim\' derse biz, gözünün önünde kesip temizleyip, veriyoruz. Müşterimiz güvenli ortamda beslenmiş, organik şekilde gönül rahatlığıyla tüketebilir. Bu yıl Sandıklı\'dan çok talep var. Her gün 3- 5 hindi satıyoruz\" dedi.



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