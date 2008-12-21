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Sağlık

Yılbaşına kadar fazla kilolarınızı verin

Yılbaşı yaklaşıyor. Dr. Yasemin Bradley, Kurban Bayramı’nda aldığınız kiloları yılbaşına kadar vermenizin mümkün olduğunu söylüyor.

21 Aralık 2008 02:00

Yılbaşı yaklaşıyor. Dr. Yasemin Bradley, Kurban Bayramı’nda aldığınız kiloları yılbaşına kadar vermenizin mümkün olduğunu söylüyor. Bradley, Vatan gazetesindeki yazısında (21.12.08), kilo vermenin formüllerini anlatıyor:

“Kurban Bayramı tatilinden 1-2 kilo yüklenerek döndünüz. Yılbaşı akşamı da çok yaklaştı. En gözde elbiseniz biraz dar gibi... Acil bir şeyler yapmanız gerekli. Ne mi yapacaksınız? İşte zorlanmadan, birkaç kilo hafiflemenizi sağlayacak önerilerim... Bu aralar ben de yapıyorum!

Kahvaltı
1 orta boy muz

Öğlen
5 gün, ızgara et /tavuk/ balık/ 4 köfte, salata (istediğiniz kadar-1 tatlı kaşığı zeytinyağlı)
2 gün, çorba, salata

Ara (Saat 16-17.00)
1 elma

Akşam
5 gün, 6 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 kâse light yoğurt,
1 dilim ekmek
2 gün 1 kâse çorba, Salata.

Gece
1 elma + 2 mandalina

Not:

Elma yerine 1 armut, mandalinalar yerine 1 portakal yiyebilirsiniz. Gün boyunca 1,5-2 litre su içmeye çalışın.
Sudan hoşlanmıyorsanız bitkisel çaylarla bu miktarı yakalamak mümkün.

Dr. Bradley’nin light mutfağı

Bu kez yılbaşı akşamına hazırlanırken kullanabileceğiniz hafifletici çorba tariflerim var:

ÇORBA 1

Malzemeler:
6-7 domates rendesi
1 havuç rendesi
1/2 kahve fincanı kırmızı mercimek
1/2 kahve fincanı arpa şehriye
Baharat
1 litre su
Limon suyu (isteğe bağlı)
Hazırlanışı: Tüm malzemeyi, şehriyeler pişinceye kadar kaynatın. Limon suyunu kâsenize ekleyebilirsiniz.

ÇORBA 2

Malzemeler:
1 baş sarımsak
2 orta boy havuç
2 kabak
2 sap kereviz
1 sap pırasa
2 yaprak lahana
1 litre su
Hazırlanışı: 1 litre kaynayan suya 1 baş sarımsak atın. Kereviz-havuç-kabak-pırasa-lahana gibi sebzeleri de atıp 20-25 dakika kaynatın. Mikserden geçirin.

ÇORBA 3

Malzemeler:
3 kabak
1 soğan
5 domates
1 litre su
Baharat
Hazırlanışı: Kabak, soğan ve domatesleri rendeleyin. Tüm malzemeyi birlikte kabaklar pişinceye kadar kaynatın.”

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