Yılbaşı tercihi, Kıbrıs ve Bulgaristan

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) verilerine göre yılbaşı için yurt dışı rezervasyonu yapan Türk vatandaşların ilk tercihi Kuzey Kıbrıs, ikincisi ise Bulgaristan oldu. Bulgaristan Turizm Bakanlığı ise 11 ayda Bulgaristan\'a giden Türk turist sayısı 584 bini geçtiğini açıkladı.

Bulgaristan, vize uygulamasına rağmen Türk turistlerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında ikinci sıraya girdi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) verilerine göre Türk vatandaşlarının yılbaşında yurtdışı tatil rezervasyonlarında Kuzey Kıbrıs ilk sırayı alırken, Bulgaristan ikinci en çok tercih edilen ülke oldu. Bulgaristan Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın Ocak ile Kasım ayları arasındaki döneminde Türkiye’den Bulgaristan’a gelen turistlerin sayısı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.4 oranında artarak 584 bini geçti. Sadece Kasım ayında ülkeye gelen Türk turistlerinin sayısı 46 binin üzerinde.

Türkiye’de son yıllarda büyük rağbet gören balkan turları çerçevesinde, ana durak haline gelen Bulgaristan, özellikle Sofya ve Filibe şehirleriyle en çok ziyaret edilen yer oldu.

Türk turistleri Sofya, Plovdiv (Filibe), Varna gibi şehirleri tercih ederken, Karadeniz kıyısında Sunny Beach, Nessebar tatil köyleri ve Bansko, Pamporovo, Borovets gibi kayak merkezleri de Türk kış sporu severlerin gözdesi haline geldi. Balkan gezilerinde kültür ve tarih turları, şehirlerin günümüzdeki yaşantısı, yöresel yemekler, Bulgar folklor gösterili geceler Türklerin ilgisini çekiyor. 500 yıllık Osmanlı hakimiyetinin ardından bu topraklarda kalan tarihi ve mimari eserler de Balkanlarla Türkiye arasındaki manevi bağları pekiştiriyor. Özellikle yerel rehberler eşliğinde Bulgaristan’ın tarihi ve günümüzdeki konumu anlatılıyor.

Bulgarlar 2017- 2018 kış turizm sezonunda en parlak yılını bekliyor. Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre geçen kış sezonu ülkenin 2007 AB üyeliğinden bu yana en başarılı sezonu oldu. Kayak merkezlerine 1.467 milyon kişi geldi. Bundan önceki yıla kıyasla yüzde 19.6 artış kaydedildi. Kış tatili için en çok yabancı turist komşu Yunanistan, Türkiye, Makedonya, Sırbistan’dan geliyor. Bu yıl da artışın devam edeceği tahmin ediliyor.

2019 Avrupa Kültür Başkenti olacak Plovdiv’i (Filibe) 2017 yılında en çok ziyaret eden yabancı turist Türkler oldu. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, 2017’de 20 bin Türk turistin Filibe kentini ziyaret ettiğini söyledi. Ergani, Türk turistlerinin Bulgaristan’a büyük ilgi göstermesine rağmen, vize sorunun engel teşkil ifade etti. 2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan hala Schengen ağına üye değil ve Türk vatandaşlarına vize uygulaması devam ediyor. Ülke Euro ortak para birimine de geçilmediğinden, geçerli para birimi Bulgar levası kullanılıyor. Yeni yılda Türklerin yurtdışı tatilinde Kuzey Kıbrıs’tan sonra en çok tercih edilen ülke olan Bulgaristan 2018 yılı için de cazip bir güzergah olacak. 26-27 Ocak’ta Sofya’ya 20 kilometre uzaklıkta Pernik de düzenlenecek olan Surva-Maskeli Oyunlar Festivali için turlar şimdiden doldu. \'Surva\' Festivali Bulgaristan’ın UNESCO’nun Somut Olmayan Miras Listesine giren bir etkinliği olarak büyük ilgi görüyor. Mayıs sonunda Güller Vadisi Kızanlık da yapılan \'Gül Festivali\' de 2018’de Türk turizm acentelerinin Bulgaristan odaklı programlarında yer alacak.

İstanbul\'dan kayak merkezine hem yılbaşı için hem de tatil yapmak için geldiğini anlatan Oya Çağlar, Türkiye\'ye çok yakın olduğu için Bulgaristan\'ı tercih ettiklerini belirterek, \"İstanbul’dan geliyoruz. Burayı çok beğendik. İstanbul’a çok yakın. Hem yılbaşı tatilimizi burada geçireceğiz, herkese tavsiye ederiz. Çok harika çok güzel. Türkiye’ye çok yakın kolay ulaşım var. Ekonomik ve kaliteli bir hizmet alıyorsunuz her anlamda\" dedi.

Mustafa Bayram ise \"Balkanları çok merak ettiğimiz için. Burası bizim geçmişe de bir Osmanlıya bağlı vilayetler olduğu için, gezip görmek için, tercih ettik. Komşulardan Yunanistan’a birkaç defa gittikten sonra \'Niye Bulgaristan’a gitmiyoruz\' diye düşündük. Onun için dört aile 8 kişi arkadaşlarla da toplanıp burayı tercih ettik\" diye konuştu.



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