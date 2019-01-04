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Yılbaşı tatili için Alanya'ya gelen İngiliz turist kayboldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesine yılbaşı tatili için gelen ve 2 gün önce kaybolan İngiliz Gary John Long’un (58), bulunması için çalışma başlatıldı

04 Ocak 2019 01:15

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesine yılbaşı tatili için gelen ve 2 gün önce kaybolan İngiliz Gary John Long’un (58), bulunması için çalışma başlatıldı.
Yılbaşı tatili için eşi Nadiya Faye Marya ile Alanya’ya gelen İngiliz Gary John Long, 1 Ocak saat 13.00 sıralarında ‘Çarşıya gidiyorum’ diyerek, Mahmutlar Mahallesi’nde kaldığı aparttan ayrıldı.
Eşi geri dönmeyen Nadiya Faye Marya, Mahmutlar Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri kayıp turistin bulunması için çalışma başlattı.  

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