Yılbaşı tacizcilerine tepki büyüyor



Alman politikacılar yılbaşı gecesi Köln, Hamburg ve Suttgart'ta kadınlara yönelik taciz ve hırsızlık vakalarını sert bir dille eleştirerek gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiler.

Adalet Bakanı Heiko Maas, tacizcilerin Kuzey Afrika ve Ortadoğu kökenli olduğu yönündeki haberlerin ardından konunun bir sığınmacı tartışmasına dönüştürülmemesi uyarısında bulundu. Maas açıklamasında, 'Şimdi durumun açıklığa kavuşturulması ve gerekli derslerin çıkarılması gerekiyor. Yasalar önünde herkes eşit. Ceza Yasası'nda insanların yaptıkları önem taşıyor, geldikleri ülke ya da kökenleri değil' dedi. Maas yaptığı yazılı açıklamada, organize suçların bu tacizle tamamen yeni bir boyut kazandığını söyleyerek, suçluların tamamının titizlikle araştırılıp, yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çoğu göçmen kökenli kalabalık bir grup erkeğin bu saldırıyı düzenlemesiyle ilgili olarak kökenleri ne olursa olsun sığınmacıların bu olay nedeniyle toptan şüpheli ilan edilmemesi gerektiğini ifade etti.

'Köln istisna değil'

Alman Polis Sendikası Köln'deki tacizin istisna olmadığını, benzer vakaların Stuttgart ve Hamburg'da da yaşandığını belirtti. Sendika Başkanı Rainer Wendt, Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu'na verdiği demeçte, "Benim tahminime göre bu olay organize bir suç değil. Saldırganların kalabalığı, karanlığı ve olayın ardından yeniden tanınmaksızın kaçabilecekleri gibi faktörleri fırsat bilerek, aralarında kararlaştırarak yaptıkları bir taciz' diye konuştu.

Köln'de kriz toplantısı

Kadınların yılbaşı gecesi yoğun olarak tacize uğradığı kentlerden Köln'de öğle saatlerinde konuyla ilgili bir kriz toplantısı düzenlendi. Toplantıya Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, belediye ve emniyetten yetkililer katıldı. Şubat ayında karnavalın kutlanacağı Köln'de, yılbaşı gecesi yaşanan tacizlerin tekerrür etmemesi için alınacak önlemler görüşüldü. Karnaval kutlamaları vesilesiyle Köln'e bir milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.