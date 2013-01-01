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Yaşam

'Yılbaşı tacizcileri' serbest

Nişantaşı ve Taksim’de taciz iddiasıyla 12 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

01 Ocak 2013 20:39

İstanbul’da yılbaşı kutlamalarında taciz suçlamasıyla gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı.

Yılbaşı kutlamaları sırasında olay çıkmaması için 5 bin polis görev yaptı. Ancak tüm önlemlere rağmen bu yıl da taciz olayları meydana geldi.

Nişantaşı ve Taksim’de taciz iddiasıyla 12 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ile üzerinde uyuşturucu bulunduran 4 kişi de kontroller sırasında gözaltına alındı.

Bu arada, kutlamalar sırasında üç bıçaklama olayı meydana geldi. Üzerinde bıçak bulunan bir kişi ile polise mukavemet eden bir başka kişi gözaltına alındı.

Kutlamalar sırasında çevreyi rahatsız ettikleri tespit edilen 64 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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