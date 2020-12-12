'Love Island' (Aşk Adası) programının yıldızı Malin Andersson, yılbaşı süslemelerine bakmak için iç çamaşırı ile sokağa çıktı. Andersson, evinin ışıklı halini uzun süre seyretti.

İddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen 'Love Island' yıldızı Malin Andersson, geçtiğimiz hafta iç çamaşırı giyerek 'Noel Anne' olmuştu.



Yılbaşı heyecanının sonuna kadar yaşayan TV yıldızı, bu sefer de kırmızı iç çamaşırıyla sokakta görüntülendi.

Evinin ışıklı halini kontrol etmek için dışarı çıkan Malin Andersson, uzun süre yılbaşı süslerini seyretti.

Sosyal medyada taciz iddiası

26 yaşındaki Malin, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar yüzünden, bazı kişilerin kendisini taciz ettiğini ve bunun yaraladığını söylemişti.