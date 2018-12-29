T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yılbaşı partisinde kullanılacak uyuşturucular, yastık içinden çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin yılbaşında uyuşturucu partisi düzenleneceğini belirlediği eve yaptığı operasyonda, yastığın içine gizlenmiş satışa hazır eroin ele geçirildi

29 Aralık 2018 18:03

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde polisin yılbaşında uyuşturucu partisi düzenleneceğini belirlediği eve yaptığı operasyonda, yastığın içine gizlenmiş satışa hazır eroin ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde bir evde yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi düzenleneceği ihbarı üzerine hareket geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yastık içine gizlenmiş 230 fişek satışa hazır eroin ele geçirdi. 
Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan S.Ç. ile O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, \'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak, nakletmek\' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞEvdeEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiHıdırağa MahallesiEveMahkemeyeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24