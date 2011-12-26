-Yılbaşı öncesinde sahte içki uyarısı ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yılbaşı öncesinde sahte içki konusunda il müdürlüklerini uyararak, başta turizm bölgeleri ve büyük şehirler olmak üzere ülke genelinde denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içkiyle mücadele kapsamında bazı caydırıcı önlemleri uygulamaya koyan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, emniyet güçleriyle birlikte daha çok denetim gerçekleştirme kararı aldı. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kavak, Bakanlığın, 2011 yılında 15 bin 560 denetim gerçekleştirdiği, denetimlerden alınan 998 numunenin 544'ünün sonuçları olumlu çıktığını bildirdi. İçkinin sahte veya kaçak olduğunun kokusundan, renginden ya da tadından anlaşılamayacağı uyarısında bulunan Kavak, ürün satın alınırken etiket bilgilerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Yılbaşında eğlence mekanları konusunda seçici davranılmasını isteyen Kavak, şunları kaydetti: ''İçki şişelerinin üzerinde bakanlığımızdan kayıt numarası alıp almadığı kontrol edilmeli, üzerinde TAPDK bandrolü aranmalıdır. Ürünün sahte olup olmadığının hususunda, laboratuvar analizleri sonucu nihai karara varılır. İçki orijinal ambalajında istenmeli ya da tüketileceği anda göz önünde açılması sağlanmalıdır.'' Kavak, vatandaşlardan şüphelendikleri durumlarda Alo 174 Gıda hattına ihbarda bulunmalarını istedi.