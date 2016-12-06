Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu; tonlarcası ele geçirildi

Türkiye'de en çok içki tüketilen günlerden birisi olan yılbaşı öncesi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 84 ton sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 2 depoya yapılan baskında toplamda 84 ton sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili A.Ç. ve G.K. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından depolarda yapılan aramalarda yaklaşık 3 bin boş şişe bulundu.

Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte içkiler, Şarköy Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.