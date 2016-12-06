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Yaşam

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu; tonlarcası ele geçirildi

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Fotoğraf: Arşiv

06 Aralık 2016 23:11

Türkiye'de en çok içki tüketilen günlerden birisi olan yılbaşı öncesi Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 84 ton sahte içki ele geçirildi.  

 Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 2 depoya yapılan baskında toplamda 84 ton sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili A.Ç. ve G.K. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından depolarda yapılan aramalarda yaklaşık 3 bin boş şişe bulundu.

Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte içkiler, Şarköy Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

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