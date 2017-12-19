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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

 Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te sahte rakı ve votka üreten imalathaneye baskın düzenledi

19 Aralık 2017 19:49

 Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih\'te sahte rakı ve votka üreten imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 bin litre metil alkol, damıtma cihazlar ve alkol bidonlarına el konuldu. Yapılan kaçak içki operasyonunda ele geçirilenler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün Fatih Kumkapı\'da bulunan deposunda basın mensuplarına gösterildi. Gözaltına alınan 3 kişinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor.   

RESTORAN, BAR VE PAVYONLARDA SAHTE İÇKİ DENETİMİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri insan sağlığını tehlikeye atan sahte içkileri satın alan restoran, bar ve eğlence yerlerine  yönelik de çalışma yaptı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında son 1 ayda 250 işyerini tek tek denetlendi. Ekipler yaptığı denetimler sırasında sahte içki sattığı anlaşılan 11 işyerini mühürledi.

İSTANBUL\'UN SON 1 AYLIK SAHTE İÇKİ BİLANÇOSU  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda yaptığı sahte ve kaçak içki operasyonlarında toplam 12 bin litre metil alkol, 130 bin şişe sahte rakı, viski ve votka, 920 şişe TAPDK bandrollü bulunmayan şarap, 27 bin kullanılmış boş içki şişesi, alkol üretiminde kullanılan damıtma cihazları ile çok sayıda varil, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Son 1 ayda yapılan sahte ve kaçak içki operasyonlarında toplam 46 kişiye işlem yapıldı.

(FOTOĞRAF)

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