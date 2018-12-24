Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun talep

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindi, yılbaşına kısa süre kala yoğun talep görüyor. Yılbaşı menülerinde yer alan hindi, kilosuna göre, 120- 200 liradan satılıyor.

Kandıra\'da, çiftlik ile köylerdeki küçük kümeslerde yetiştirilen ve orijinal adı \'Amerikan bronzu\' olan siyah hindilere, yılbaşına kısa süre kala otel, restoran ve marketlerden yoğun talep başladı. Yaklaşık 8 ayda kesilebilir hale gelen Kandıra hindisinin kilosu, 120 ile 200 lira arasında satılıyor. Üreticiler, hindileri canlı ya da kesilerek temizlenmiş olarak satışa sunuyor. Kandıra\'nın en büyük hindi yetiştiricilerinden olan Ramazan Bayraktar, \"Bu işi 12- 13 seneden beri yapıyoruz. Mayıs ayında yavrular yumurtadan çıkıyorlar. Kasım ayının sonunda ve aralık ile ocak aylarında yetişmiş oluyorlar. Kandıra hindisinin lezzeti açısından meşhur bir hindi. İstanbul\'dan, Ankara\'dan yurdun dört bir yanından talep var. Şu anda elimizde bulunan hindilerin büyük bir kısmı tükendi. Bu yıl yaklaşık olarak 2 bin 500 hindimiz vardı elimizde. Bu hindiler satıldı sadece elimizde 200- 300 tane kaldı. Bunlar da yılbaşına kadar büyük ihtimalle satılır. Çok erken bitiyor hindilerimiz. Bir hindi, dişi, anaç olanlar 4- 5 kilo civarında geliyor. Babalar da yine aynı yumurtadan çıkan yavrular oluyor. Onlar da 7 -8 kilo civarında geliyor. 4- 5 kilo civarındaki bir hindimizi 120 ile 150 TL arasında soframıza koyabiliyoruz. Diğerleri de 7- 8 kilo olanlar da 200 TL\'yi buluyor\" dedi.



FOTOĞRAFLI