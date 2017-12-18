Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun talep

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindi, yılbaşına kısa bir süre kala yoğun talep görüyor. Yılbaşı sofralarının değişmeyen menüleri arasında bulunan hindiler, kilolarına göre 125 lira ile 250 lira arasında satılıyor.

Kandıra\'da çiftlik ve köylerdeki küçük kümeslerde yetiştirilen ve orijinal adı \'Amerikan Bronzu\' olan siyah hindilere yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoranlar ve marketler büyük talep gösterdi. Yaklaşık 8 ayda kesilebilir hale gelen Kandıra hindisinin kilosu 25 lira ile 27 lira arasında olmak üzere yaklaşık 125 lira ile 250 lira arasında satılıyor. Üreticiler hindileri canlı ya da kesilerek temizlenmiş halde satışa sunuyor.

Kandıra\'nın en büyük hindi üreticilerinden Süreyya Bayraktar, \"15 seneden beri hindi yetiştiriciliği yapıyoruz. Kandıra\'nın orijinal hindisi Amerikan bronzu olarak bilinen siyah hindi satışını yapıyoruz. Doğal ortamda, çayırlarda meralarda yetiştiriyoruz. 6 veya 8 ay sürede hindileri büyütüyoruz. Doğal ortamda yetişen hindiler yaklaşık 8 ay gibi bir sürede kesime hazır hale geliyor\" dedi.

3 bin hindisinin bulunduğunu belirten Süreyya Bayraktar, \"Bizim şu anda yaklaşık 3 bin hindimiz var ve bu hindilerin yüzde 90\'ını sattık. İstanbul\'daki restoranlar ve oteller başlıca müşterilerimiz arasında. Elimizde pek hindi kalmadı. Bu sene talep yoğun. Marketlere, kasaplara ihtiyacı olan herkese veriyoruz ama en fazla oteller ve restoranlardan talep var. Hindilerin kilogram fiyatı 25 lira ile 27 arasında değişiyor. Dişi hindi 5 kilogram civarında geliyor, erkek hindi ise 8-10 kilogram civarında geliyor. Canlı hindi de 125 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Geçen yıllara oranla bu sene hindi satışı daha güzel. Bu sene talep daha fazla, her geçen gün talep artıyor. Hindinin yetişme zamanı yılbaşına yakın olduğu için yılbaşında iyi talep oluyor\" diye konuştu.



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