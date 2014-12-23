Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: Satmıyorum, kendim içiyorum...

Gaziosmanpaşa’da, bir depoda kaçak içki bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Baskın yapılan depoda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Deponun sahibi ise “Satmıyorum, kendim içiyorum. Arkadaşlara da veriyorum” diyerek polisleri şaşırttı

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği’ne yapılan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak’ta bulunan bir depoya akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

Soner Hasırcıoğlu’nun DHA’daki haberine göre, depoya yapılan baskında, satışa hazır çok sayıda bandrolsüz içki ele geçirildi. Polis ekipleri, depo sahibi olduğu öğrenilen Olcay Korkmaz’ı gözaltına alırken, depodaki içkileri de kamyona yükledi.

‘Satmıyoruz, içiyoruz’

Baskın yapılan deponun sahibi olan Olcay Korkmaz ise gazetecilerin sorusu üzerine ilginç bir cevap verdi. Korkmaz, "Yok, kaçak içki imal etmiyorum. Aksaray’dan alıyorum, onlar bidonla Bulgaristan’dan geliyor. Satmıyorum, kendim içiyorum. Arkadaşlara da veriyorum" dedi. Korkmaz’ın, daha sonra, polisin ele geçirdiği kolilerin kamyona taşınmasına da yardım ettiği görüldü.

Reklam filmindeki gibi...

Olcay Korkmaz’ın sözleri, Cem Yılmaz’ın cips reklamında, polis tarafından gözaltına alındığı sırada söylediği "Satıcı değiliz, yiyiciyiz abi" sözlerini akla getirdi.

‘Ben de kaçak içki alırım’

Bu sırada, mahalle sakinlerinden Sabahattin Balkan adlı bir vatandaş ise, "Bilmiyorum imalathane olduğundan da, her sabah siyah camlı bir araba geliyor, bir şeyler alıyor buradan. Bunlar yeni geldi buraya. Yan tarafta ciğer satıyorlardı burada. Ben içki içmiyorum zaten. Akıllanmıyor ki millet. Ama yerli rakı pahalı. Ben içki içmiş olsam, ben de kaçak içki alırım" dedi.

Polis ekipleri depoda ele geçirdikleri kaçak içkileri bir kamyona doldurarak imha edilmek üzere götürürken, depo sahibi Olcay Kokrmaz da gözaltına alındı.

Kaçak içkilerin yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere olduğu belirtildi.