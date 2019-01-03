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Yılbaşı öncesi gözaltına alınan 8 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, yılbaşı öncesi polisin operasyonuyla terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı

03 Ocak 2019 10:45

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, yılbaşı öncesi polisin operasyonuyla terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu\'nca, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık\'ta 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tüfek, 11 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin üzerlerinde ise DEAŞ\'a üye olduklarını gösteren kimlik kartları bulundu.
Haklarında gözaltı kararı olan bazı şüphelilerin Suriye\'de örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edildi. Ayrıca şüphelilerin yılbaşı öncesi terör eylemi yapabilecekleri değerlendirildi.
Emniyete götürülen şüpheliler üzerlerinden çıkan kimlik kartlarını kabul etmedi, Suriye\'ye ise akrabalarını ziyaret etmek için gittiklerini söyledi. 8 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin arandığı bildirildi.

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