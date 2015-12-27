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İstanbul'da yılbaşı öncesi bir araçta 700 şişe sahte içki ele geçirildi

Ekimden beri sahte içkiden öldüğü belli olan sayısı 44'ü bulmuştu

27 Aralık 2015 21:10

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde polislerin durdurdukları araçta 700 şişe sahte içki ele geçirildi.

Geçtiğimiz günlerde Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Gıda Komisyonu Başkanı Can Demir, yılbaşı öncesinde vatandaşlara "sahte içki" tüketimine karşı uyarılarda bulunmuş ve son aylarda sahte içki tüketimine bağlı ölenlerin sayısının İstanbul’da 33, İzmir’de ise 11 kişiyi bulduğunu açıklamıştı.

Hürriyet’in haberine göre İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde motorize polis ekipleri durdurdukları hafif ticari bir araçta 14 koli içerisinde 700 şişe sahte içki yakaladı.

Zeytinburnu Kazlıceşme Mahallesi, Abay Caddesi'nde motorize polis ekipleri uygulama yaptığı sırada şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan aracı kısa sürede yakalayarak durdurdu. Polis ekipleri, hafif ticari araçta yaptığı aramada 14 koli içerisinde sahte 500 şişe viski ile 200 şişe votka ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüphelinin herhangi bir suç kaydına rastlanmadı. Şüphelilerden U. A. Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği'ne, Y.B. ise Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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