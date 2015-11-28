İzmir'de son 1 haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İzmir'de son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. 9 kişinin de tedavisine devam edildiği belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul’da da Ekim ayında toplam 30 kişi sahte içkiden dolayı hayatını kaybetmişti.

DHA'da yer alan habere göre; 23 ve 24 Kasım tarihlerinde Ali Ulutürk, Alem Pena Çandar ve Ömer Akgün Yüngeliş, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılanlardan Özkan Yaman'ın ardından Köksal Çetin ve son olarak da Birol Bacaklı dün gece hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sahte içkileri satış yerlerine dağıtan E.Ö. ve M.F.'yi, gözaltına aldı. Sahte içkileri satan Ş.S.'nin yakalanması için özel ekip kuruldu.

İzmir'de geçtiğimiz hafta sahte rakıdan dolayı rahatsızlanıp 15 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Tedavi altında bulunanlardan Ali Ulutürk, Alem Pena Çandar ve Ömer Akgün Yüngeliş ile Özkan Yaman birer gün arayla hayatını kaybetti. Ailesi, beyin ölümü sonrası Özkan Yaman'ın organlarını bağışladı. Dün gece de Köksal Çetin ve Birol Bacaklı tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Böylece bu güne kadar sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 15 kişiden 6'sı öldü.

Diğer 9 kişinin tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi. Ölüm olaylarının art arda yaşanması üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sahte rakı sattıkları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı. Karabağlar ilçesi Hatay semtinde faaliyet gösteren ve sahte içki sattığı iddia edilen iki market ve bir manav mühürlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli geçen perşembe günü taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, mahkemeye sevk edilen market sahibi H.B. ve eşi H.B. tutuklandı. Diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu olay için özel ekip kuran Cinayet Bürosu, dün gece sahte içkileri imal eden, asıl mesleği terzilik olan Ş.S.'den alıp dağıtımını yapan E.Ö. ve M.F., gizlendikleri evde yakaladı.

Seyyar nalbur E.Ö., ile işsiz olduğu belirtilen M.F., ifadelerinde sahte rakıları Ş.S.'den alıp dağıttıklarını bunun karşılığında da para aldıklarını söyledikleri belirtildi. Polis, asıl işin başında olan 'Arap' lakaplı kişi ile fotoğrafı tüm emniyet müdürlüklerine gönderilen sahte rakıları ihmal eden Ş.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sorguları süren dağıtıcılar E.Ö. ve M.F., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İstanbul’da geçen ay sahte içkiden onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, 91 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvurduğunu, bunlardan 27'sinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de adli tıp raporunun beklendiğini açıklamıştı.