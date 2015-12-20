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Dünya
Deutsche Welle

'Yılbaşı kutlamasına saldırı önlendi'

Endonezya’da Şii cemaatine ve yılbaşı kutlamalarına yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2015 18:09


Jakarta Globe'un haberine göre Java'da yapılan operasyonda polis, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Solo kentinde de bir ağacın altına gizlenmiş silahlar ve kimyasal maddelere el kondu.

Emniyet Müdürü Badrodin Haiti'nin verdiği bilgilere göre 6 terör şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün El Kaide’ye bağlı Cemaat-ül İslami'nin silah uzmanı ve stratejistleri oldukları şüphesi bulunuyor. Saldırılara hedef olarak Java ve Sumatra adalarındaki Şii cemaatlerinin seçildiği kaydedildi.

Terör hücresi ile ilgili istihbaratın Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Avustralya polisi tarafından Endonezya makamlarına iletildiği belirtildi.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da Noel ve yılbaşı kutlamaları sırasında kiliseleri ve kamusal alanları korumak için 150 binden fazla polis görevlendirilecek. Paris'teki saldırılar sonrasında Endonezya'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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