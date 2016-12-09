Yılbaşı konserlerinden kim, ne kadar kazanacak?

2017 yılı için geri sayım başlarken, ünlü isimlerin sahne programları da belli oldu. Yeni yılı sahnede karşılayacak şarkıcılar, birkaç saatlik konser karşılığında astronomik rakamlara anlaşma yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre en yüksek ücreti alacak isim yine Tarkan oldu. Star TV için özel bir konser verecek olan Tarkan, seslendireceği şarkılar karşılığında tam 600 bin lira alacak.

Listenin ikinci sırasında ise Sibel Can var. WOW Convention Center'da konser verecek olan Can, 400 bin lira alacak.

Hadise de yeni yılı Azerbaycan'da karşılayacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda sahneye çıkacak olan Hadise'ye 2 saatlik konser karşılığında 375 bin lira ödenecek.

Aynı gecede Röya, Ozan Doğulu, Berksan, Murat Dalkılıç ve Demet Akalın da konser verecek. Akalın, 1 saat sahnede kalmanın karşılığında 250 bin lira kazanacak.

Hande Yener, yılbaşı gecesi The Green Park Pendik Hotel&Convention Center'da olacak. Konser ücreti ise 200 bin lira. Serkan Kaya, Kıbrıs'taki Grand Pasha Hotel'de vereceği konserden 180 bin lira alacak. Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de sahneye çıkacak Berkay 140 bin kazanacak. Ankara'da konser verecek olan İrem Derici de bir gecede 125 bin lira alacak.