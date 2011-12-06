Yılbaşı ikramiyesi tam 226 kilo

T24 - Milli Piyango, geçen yıl 35 milyon liralık olan yılbaşı özel çekilişindeki büyük ikramiyeyi, bu yıl 40 milyon liraya yükseltti. Sadece 200 liralık banknotlar düşünüldüğünde 40 milyon lira, kantarda 226 kilogramı gösterirken; bu miktar 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında ağırlık 328 tona ulaşıyor.



Bir kaç gün önce satışa sunulan yılbaşı biletleri, ilgi görürken, 40 milyon lira hemen herkesin hayallerini süslüyor. Tam bilet alarak 40 milyon lirayı hayal edenler kadar çeyrek biletle şansını deneyenler de bugünden 10 milyon lirayı nasıl harcayacağının planlarını yapıyor.



İkramiye, değeri kadar ağırlığıyla da dikkati çekiyor. Öyle ki, bu para bankada tutulmak yerine taşınması düşünüldüğünde büyük ikramiye sahibi kişiye büyük bir külfet oluşturacak.



Merkez Bankası'na göre, yeni paraların biner adetlik desteler halinde piyasaya sunulduğu göz önünde bulundurulduğunda, ''Emisyon paraları''nda bin adet 200 liralık banknot bin 130 gram, bin adet 100 liralık banknot bin 110 gram ve bin adet 50 liralık banknot ise 990 gram geliyor.



Bu ağırlıklarla hesap yapıldığında, 40 milyon liralık banknotun ağırlığı 200 liralık banknotlarla toplam 226 kilogram geliyor. Değeri geçen yıla göre 5 milyon lira yükselen büyük ikramiyenin ağırlığı da 200 liralık banknotlarla 28,25 kilogram artmış oluyor. Aynı ikramiye, 100 liralık banknotlarla ise 444 kilograma, 50 liralarla ise 792 kilograma ulaşıyor.





Madeni paralar için 22 kamyon gerek





Bu şekilde taşınmayacak ve alınmayacak olsa da madeni para olarak ağırlık, tonlarla ifade ediliyor. Bin adet 1 liralık madeni paranın 8 bin 200 gram olduğu hesaba alındığında 40 milyon liranın toplam ağırlığı 328 ton oluyor. Hayalleri aşan bu miktar için 10 tekerlekli 22 kamyon (ortalama 15 ton yük taşıyor) gerekiyor.



Geçen yıla göre madeni para olarak ağırlık artışı ise 5 milyon lira için 41 ton olarak gerçekleşiyor. Bu miktar için bile 3 kamyona ihtiyaç duyuluyor.