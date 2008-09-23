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Yaşam

Yılbaşı ikramiyesi kalpten götürür

Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde bu yıl da büyük ikramiye olarak 25 milyon YTL verecek.

23 Eylül 2008 03:00

Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde bu yıl da büyük ikramiye olarak 25 milyon YTL verecek.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer’den aldığı bilgiye göre, İdare, geçen yıl 20 milyon YTL’den 25 milyon YTL’ye yükselttiği yılbaşı büyük ikramiyesinde bu yıl değişikliğe gitmedi. Talih Kuşu, bu yılki özel çekilişte de büyük ikramiye olarak 1 adet 25 milyon YTL verecek.
Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 9 Aralık 2008’de satışa sunulacak. Özel çekilişte tam biletler 24 YTL’den, yarım biletler 12 YTL’den, çeyrek biletler ise 6 YTL’den satılacak.
Genel Müdür Biçer, geçen yıl büyük ikramiyenin yüzde 25 oranında artırıldığına dikkat çekerek, "enflasyon göz önüne alındığında bu oldukça yüksek bir artıştı. 25 milyon YTL bugün de oldukça yüksek ve cazip bir tutar. O yüzden bu yıl ikramiye artışına gitmedik" dedi.

25 milyon ile neyapılabilir?
Bu arada 25 milyon YTL’lik büyük ikramiyenin 1 yıl vadeli mevduat şeklinde bankaya yatırılması halinde asgari 4 milyon 250 bin YTL faiz geliri elde edilecek. Faiz geliri, bankayla yapılacak pazarlık sonucunda çok daha yüksek rakamlara çıkabilecek.
25 milyonun Hazine bonosunda değerlendirilmesi durumunda ise son ihalede ortaya çıkan faiz oranlarına göre, talihli ya da talihlilere yıllık getirisi 4 milyon 737 bin 500 YTL olacak.
Büyük ikramiyenin tümüyle 104 bin 167 adet cumhuriyet altını alınabilecek. Tanesi 200 bin YTL’den de 125 daire edinilebilecek.

Büyük ikramiyenin 18 yıllık seyri
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılbaşı çekilişinde de 25 milyon YTL olarak belirlenen büyük ikramiye, 1990’dan bu yana 1.666,6 kat artış gösterdi.
1990 yılında 15 milyar TL (15 bin YTL) olan büyük ikramiye, 1991 yılında 22 milyar TL’ye (22 bin YTL), 1992’de 30 milyar TL’ye (30 bin YTL), 1993’de ise 33 milyar TL’ye (33 bin YTL) yükseldi.
Talih Kuşunun dağıttığı büyük ikramiye, takip eden yıllarda çok daha hızlı şekilde arttı ve 1994’de 55 milyar TL (55 bin YTL), 1998’de 600 milyar TL (600 bin YTL), 1999’da da 1 trilyon TL (1 milyon YTL) oldu.
2003’de 10 trilyon TL (10 milyon YTL) olarak belirlenen büyük ikramiye, 2004’de 15 trilyon TL’ye (15 milyon YTL) çıkarıldı. Paradan 6 sıfır atılması sonrasında da, 2005 ve 2006 yıllarında da büyük ikramiye olarak 20 milyon YTL verildi. Yılbaşı büyük ikramiyesi geçen yıl da 25 milyon YTL oldu.
Döviz bazında ise 1990’da 5 milyon 114 bin 217 dolar seviyesinde bulunan büyük ikramiye, 2005’de 14 milyon 786 bin 337 dolara, 2007’de ise 21 milyon 429 bin 795 dolara yükseldi.
25 milyon YTL’lik büyük ikramiyenin bugünkü kurlarla dolar karşılığı da 20 milyon 112 bin dolar olarak hesaplandı.

Büyük ikramiyeler

Milli Piyango İdaresinin 1990’dan bu yana yılbaşı büyük ikramiye tutarları şöyle oldu:

YILLAR

TL/YTL

DOLAR

1990

15 milyar TL

5.114.217

1991

22 milyar TL

4.326.450

1992

30 milyar TL

3.499.358

1993

33 milyar TL

2.277.904

1994

55 milyar TL

1.428.757

1995

80 milyar TL

1.344.515

1996

150 milyar TL

1.395.284

1997

300 milyar TL

1.394.635

1998

600 milyar TL

1.918.649

1999

1 trilyon TL

1.842.628

2000

3 trilyon TL

4.477.685

2001

5 trilyon TL

3.439.700

2002

8 trilyon TL

4.787.000

2003

10 trilyon TL

7.132.667

2004

15 trilyon TL

11.137.511

2005

20 milyon YTL

14.786.337

2006

20 milyon YTL

13.245.033

2007

25 milyon YTL

21.429.795

2008*

25 milyon YTL

20.112.630

*Bugünkü kurlara göre

 

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