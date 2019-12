Yılbaşı ikramiyesi 30 milyon TL ile ne yapılır?

Milli Piyango'nun bu yılki 30 milyon TL'lik yılbaşı ikramiyesi dudak uçuklatıyor. Şanslı talihli borsadaki Cimbom hisselerinin yüzde 9.7'sini, Kartal'ın ise yüzde 15'ini satın alabilecek. 60 taksi plakası alıp, ayda 210 bin TL kazanabilecek.



Talih Kuşu bu yıl 30 milyon TL'ye konacak, ikramiyeyi kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ortak olabilecek. Yılbaşı gecesinin fenomeni Milli Piyango, geçen yıl 25 milyon TL olarak açıkladığı ikramiye rakamını bu yıl 30 milyon TL'ye çıkardı.



1990'da yeni parayla 15 bin TL olan ikramiye, son 20 yılda 2 bin kat değerlenmiş oldu. Sadece ikramiyenin değil bilet fiyatlarının da arttığı bu yıl yılbaşı özel çekilişi biletleri 29 Kasım'da piyasaya çıkacak. Geçen yıl 24 TL'den çıkan tam biletin fiyatı bu yıl 30 TL olurken, yarım bilet 15 TL, çeyrek bilet ise 7.5 TL'den satışa çıkacak. Peki, 30 milyon TL ile ne satın alabilirsiniz? Kaç ev ve otomobil satın alıp, ne kadar külçe ve cumhuriyet altını sahibi olabilirsiniz? İşte, 30 milyon TL çıkarsa satın alabileceklerinizin listesi...



Büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli isterse sevdiği takımın bir kısmını da satın alabilir. Örneğin talihli Beşiktaşlı olursa, Beşiktaş Sportif A.Ş.'nin hissesinin yüzde 15'ine sahip olabilecek. Eğer Galatasaraylı bir talihli olursa, Galatasaray Sportif A.Ş'nin yüzde 9.7'sini satın alabilecek. Hatta bununla da kalmayıp Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın şirketi Ege Seramik'in yarısına da sahip olabilecek.



Taksi plakası al, kazan!



30 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan, parasını para katmak için tanesi yaklaşık 500 bin TL'den 60 taksi plakası satın alabiliyor. Bu plakaların her birinden aylık 3 bin-3 bin 500 TL kira geliri elde edebilirsiniz.





150 dairenin aylık kira geliri 150 bin TL



ŞANSLI talihli İstanbul Göztepe'de 2+1 200 bin liraya 150 tane daire satın alabilir. Her birinin aylık kirasının bin TL olacağı düşünülürse, sadece aylık kira geliri 150 bin TL olur. Eğer gözünüz yükseklerdeyse ve tercihiniz yalıysa o zaman Boğaz'ın incisi sayılı yalılar için ikramiyenin tamamını gözden çıkarmak zorunda kalabilirsiniz.



Mardan Palace'ta 100 bin gece



Azeri işadamı Telman İsmailov'un 1.4 milyar dolara inşa ettirdiği ve açılışına Monica Belluci, Sharon Stone gibi isimlerin katıldığı Antalya'daki Mardan Palace'ta, geceliği 300 TL'den 100 bin gece konaklamak mümkün!



85 bin cumhuriyet altını!



30 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi bu parayla tam 85 bin adet cumhuriyet altını satın alabiliyor. Geçen yılın büyük ikramiyesi olan 25 milyon lirayla 122 bin cumhuriyet altını alınabiliyordu. Büyük ikramiyenin artıp, alınabilecek altın miktarının düşmesindeki tek neden, altındaki büyük artış... Altın fiyatlarının şu an tarihi zirvesinde olduğunu söyleyen yatırım uzmanları ise müstakbel talihliye 'şimdilik' altın yatırımı tavsiye etmiyor.