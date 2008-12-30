Yılbaşı için valilik hazır

İstanbul Valiliği, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir aldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, eğlence yerlerinde güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı ve istihbarata azami önem verileceği belirtildi.



Açıklamada, zorunlu haller dışında emniyet ve jandarma personeline izin kullandırılmayacağı, trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanlarının kontrollerini sıklaştıracağı bildirildi.

Sağlıkla ilgili konularda ve yangın tehlikelerine karşı gerekli tedbirlerin alınacağı, görevlendirilecek ekiplerin her an müdahaleye hazır vaziyette bulundurulacağı ifade edilen açıklamada, telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca göreve hazır ekipler oluşturulacağı belirtildi.



Açıklamada, vatandaşların acil durumlarda başvurabilecekleri birimlerin telefon numaraları şöyle sıralandı:



ASAYİŞ VE TRAFİKLE İLGİLİ KONULARDA



155 Polis İmdat: (0212) 636 22 40

Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü: (0212) 636 11 05

Asayiş Şube Müdürlüğü: (0212) 214 40 10

Atatürk Havalimanı Koruma Şube Md: (0212) 465 30 00-3134

Sabiha Gökçen Havalimanı Hab. Mrkz:(0216) 585 58 12



ŞEHİR İÇİ TRAFİKLE İLGİLİ KONULARDA:



Avrupa Yakası Trf. Ekipler Nöb. Amir: (0212) 665 10 20

Şişli Bölgesi Trf. Ekipler Nöb. Amir: (0212) 214 41 75

Anadolu Yakası Trf. Ekipler Nöb. Amir: (0216) 567 48 13

Çevreyolları Trf. Ekipler Nöb. Amir: (0216) 343 07 87

Sivil Ekipler Kısım Amir: (0212) 214 41 82



BÖLGE TRAFİKLE İLGİLİ KONULARDA:



Bölge Trf. Dnt. Şb. Md. Nöbetçi Amir:(0216) 377 22 04

(Anadolu Yakası İstasyonu) Faks: (0216) 377 00 73

Şehit Şakir Koç İstasyon Amir: (0212) 472 04 91

(Avrupa Yakası İstasyonu): (0212) 472 04 91

Silivri İstasyon Amir: (0212) 727 25 82

Faks: (0212) 727 00 70



İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İLE İLGİLİ KONULARDA:



156 Jandarma İmdat

Asayiş Harekat Merkezi: (0212) 285 19 24

İl Jandarma Komutanlığı (Santral): (0212) 285 21 04



SAĞLIKLA İLGİLİ KONULARDA:



112 İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi



İSKİ İLE İLGİLİ KONULARDA:



Arıza: Alo 185

İrtibat: (0212) 588 38 00

