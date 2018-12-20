Yılbaşı için piyasaya sürecekleri uyuşturucu ele geçirildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği ile yaptıkları aramada yaklaşık 3 kilo bonzai maddesi ile 9 bin 989 adet ecstasy hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yılbaşı için piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Grup Amirliği görevlileri aldığı bir istihbaratı değerlendirerek, özel bir otomobili takibe aldı. Edremit Devlet Hastanesi kavşağında durdurulan araç narkotik köpeği tarafından incelendi. Narkotik köpeği aracın motor bölümü içinde saklanmış olarak bulunan 2 kilo 990 gram bonzai maddesi ile 9 bin 989 adet ecstasy hapı buldu. Araçta bulunan O.A. (34) gözaltına alındı.

Yapılan bu operasyonun Balıkesir\'de ele geçirilen en büyük ecstasy miktarı olduğu öğrenilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yılbaşı için piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi.

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