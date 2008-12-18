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Yaşam

Yılbaşı için organik hindi

Samsun'da satışa sunulan, organik ürün sertifikalı firma tarafından yetiştirilen hindiler ilgi görüyor.

18 Aralık 2008 02:00

Samsun'da satışa sunulan, organik ürün sertifikalı firma tarafından yetiştirilen hindiler ilgi görüyor.

Samsun'un merkeze bağlı Kaşyayla köyünde bin 200 dönümlük arazide uluslararası sertifikalı organik tarımsal üretim yapan firma tarafından organik olarak yetiştirilen yılbaşı hindileri satışa sunuldu.

Firma sahibi Ümit Ayla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftliklerinde ekolojik üretim için uluslararası sertifikaları bulunduğunu, ürettikleri her ürünün organik olduğunu söyledi.

Çiftlikte 2003 yılından bu yana sertifikalı üretim yaptıklarını ifade eden Ayla, şöyle konuştu:

''Tarımsal alanda Samsun'da profesyonel anlamda ilk organik üretim tesisi olan firmayız. Çiftliğimizde yetişenler, hayvanların yemleri dahil yüzde 100 organiktir. Bu kapsamda yılbaşı içinde hindi yetiştirdik. Bu yıl tamamen organik olan hindilerimizi satışa çıkardık. Hindilerin kilosunu 10 YTL'den satıyoruz. Bu yılbaşında 150 adet organik hindi satacağız.''

Ümit Ayla, isteyenlere yılbaşı için kargoyla temizlenmiş ve paketlenmiş organik hindi gönderebileceklerini belirtti.

Ayla, hindilerin fiyatını canlı ağırlık üzerinden belirlediklerini sözlerine ekledi.

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