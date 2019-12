Yılbaşı hediyesiyle doğaya borcunuzu ödeyin!

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), her yıl doğaya 7 ağaç borçlanan bireyleri yılbaşında sevdiklerine 30 YTL değerinde 7 ağaç hediye etmeye davet ediyor.



ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları Projesi Sorumlusu Burcu Yazlar, her bireyin günlük yaşamında tükettiği kağıt, kalem, mobilya ve yakacak gibi çeşitli gereksinimleri için yılda ortalama 7 ağacın kesilmesine neden olduğunu, kısaca bireylerin her yıl doğaya 7 ağaç borçlandığını belirtti.



Bu bilinçle yola çıkan vakfın 1993'te ''7 Ağaç Ormanları Projesi'' başlattığını anlatan Yazlar, projenin, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında tüketim alışkanlıklarının dönüşmesinin önemli payı olduğu inancıyla insanların doğaya olan borcunu ödemeyi anlamlı bir armağana dönüştürdüğünü dile getirdi.



Türkiye'nin en geniş sivil katılımlı ve uzun soluklu ağaçlandırma girişimi olan proje kapsamında 15 yıl içinde yanmış ya da zarar görmüş orman alanlarına yaklaşık 3 milyon fidan dikildiğini bildiren Yazlar, projenin aynı zamanda ağaçlandırmanın önemini vurgulayarak, ülke genelinde benzer projelerin üretilmesine öncülük ettiğini, bu yolla daha geniş alanların ağaçlandırılmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.



Yazlar, 800 bin gönüllünün katılımı ve bağışları ile Çevre ve Orman Bakanlığı işbirliğinde dikilen fidanların bugün İstanbul, Bursa, Bilecik, Marmaris, Antalya, Harran, Kocaeli, Sivas ve Kars'ın ''7 Ağaç Ormanları''nda bakımları yapılarak büyüdüğünü söyledi.



Yılda bir ya da iki kez düzenlenen fidan dikim şenlikleriyle proje katılımcılarının bir araya gelerek fidan diktiğini ifade eden Yazlar, ''7 yaşına basan fidanlar doğal ortamlarında görülerek gelişimleri izleniyor ve ağaçların görüntüleri web sayfamızdan yayımlanıyor'' dedi.



ÇEKÜL'ün yeni yıl yaklaşırken 7 ağaç ile farklı ve kalıcı bir armağan seçeneği sunduğunu belirten Yazlar, şöyle devam etti:

''1993'ten bu yana dünyaya 'merhaba' diyen bebekler için dikilen fidanlar, onlarla birlikte sevgiyle büyüyor. Yeni evliler, konuklarına şeker yerine 7 ağaç sundular, birliktelikler, doğum günleri ve yıl dönümleri, özel günler, karşılanan yeni yıllar 7 ağaçla anlam kazandı. Giderek armağan nedenleri çeşitlendi. Bir davete teşekkür etmek, yeni bir göreve atanan kişiyi kutlamak, emekli olan kişiyi onurlandırmak, yeni mezunu tebrik etmek ve daha birçok özel zaman için hep 7 ağaç geldi akla. Yitirilen yakınlar adına oluşturulan korular ise belki de en anlamlı armağanlardı. Türkiye'de binlerce birey, aile, kurum, şirket artık 7 ağaç armağan ediyor. Bu sayede onbinlerce fıstıkçamı, meşe, sedir, akçaağaç, dişbudak, ardıç, huş, servi fidanı doğanın, Türkiye'nin ve insanlığın bugününü ve yarınlarını yaşanır kılmak için büyüyor.''



Yazlar, yeni yılda sevdiklerine en az 7 ağaç armağan etmek isteyenlerin ''www.cekulvakfi.org.tr'' internet adresinden veya ''0212-249 64 64'' numaralı telefonu arayarak sipariş verebileceğini, 7 fidanın 30 YTL olduğunu bildirdi.



WWF Türkiye’nin önerileri



WWF Türkiye ise yeniyıl için şu çağrıyı yapıyor:



Yaşam alanımız, gezegenimiz yaşlanıyor, iklim değişiyor. Yeni yılda yeni kararlar alma zamanı... Bugün şehir yaşamımızda kendimizi korunmuş ve izole edilmiş hissetsek bile doğal sistemlerin sağlığına, bir milyardan fazla insan için besin kaynağı olan okyanusların ve denizlerin sağlığına, şehirlerin üçte birinden fazlasına su sağlayan ormanların sağlığına bağımlıyız.

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir iklime ihtiyacımız var. Dünya küresel iklim değişikliğini durdurmak için küresel ısınmayı yavaşlatmak zorunda. Yaşanan olağandışı meteorolojik olaylar, su kaynaklarının azalması, canlı türlerinin yok olması ve yaşam alanlarının kaybı; bizim henüz farkına varmaya başladığımız etkiler.21. yüzyıl; insanlığın karşılaştığı, bu yaşamsal ve büyük tehditlere çözüm üreten, değişim yaratanların olacak.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), yeni yılda bu değişimin parçası olmak isteyen bireyler ve kurumlar için farklı hediye seçenekleri sunuyor. Bireyler ve kurumlar için hazırlanan alternatifler, cazip bir hediyeden daha fazlasını, yaşayan bir dünya umudunu da taşıyor.



Bireyler için



WWF-Türkiye ürünleri; Çocuklar ve yetişkinler için, doğa koruma çalışmaları paralelinde hazırlanan zengin içerikli kitaplardan, peluş oyuncaklar, organik çocuk tişörtleri, Arslanlı marka yetişkin tişörtleri ve kupalara varan zengin hediye seçeneklerine WWF-Türkiye ofisinden ulaşmak mümkün. Elde edilen gelir WWF-Türkiye’nin doğa koruma çalışmalarında kullanılıyor.



“Bir deniz kaplumbağası evlat edinin” kampanyası; WWF-Türkiye’den 10 YTL’ye evlat edinilen her deniz kaplumbağası karşılığında isme özel hazırlanan sertifika, hediye edilen herkesi mutlu ediyor. 10 YTL’lik katkı WWF-Türkiye’nin Antalya-Çıralı, Adana-Akyatan sahillerinde yürüttüğü “Deniz Kaplumbağası Araştırma ve Koruma” çalışmalarında kullanılıyor.



Kurumlar için





E-Kart; WWF-Türkiye’nin şirketler için özel olarak hazırladığı e-kart tasarımları, kurumların yeni yıl kutlama seçeneklerinden biri. Mail yoluyla tebrik kartı yollamak isteyen kurumlar, bu özel tasarımlar için WWF-Türkiye ile iletişime geçebilirler.



“Bir deniz kaplumbağası evlat edinin” kampanyası; 10 YTL karşılığında evlat edinilen her deniz kaplumbağası karşılığı hazırlanan sertifika şirketler tarafından hediye ediliyor.



Bağış Sertifikası; Kurumlar yeni yılda kart göndermek yerine WWF-Türkiye’nin doğa koruma çalışmalarına bağış yaparak, sertifika hediye ediyor.



Süha Derbent fotoğrafları; Şirketler ünlü vahşi yaşam fotoğrafçısı Süha Derbent’in WWF-Türkiye’ye bağışladığı, vahşi doğadan muhteşem görüntüler içeren fotoblok fotoğrafları kurumsal hediye olarak kullanabiliyor.