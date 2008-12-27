Yılbaşı gecesinin yıldızı sizsiniz

Yılbaşında ne giyeceğim telaşı ortalığı sardı. O özel geceyi , kiminle , kimlerle ve nerede geçireceğiniz seçeceğiniz kıyafetiniz için önem taşıyor. İşte size baloda, kokteylde, evde, işyerinde, sokak kutlamalarında tüm bakışları üzerinize toplayacak stil önerileri.



Baloya gidiyorsanız



Kadın: Şık bir mekânda bir baloya davetliyseniz kıyafetiniz, makyajınız, aksesuarınız konusunda iki kat daha özen göstermelisiniz demektir. Siyah, kırmızı ve fildişi hemen pek çoğumuzun bu tür davetlerde aklma gelen ilk risksiz renkler. Her ne kadar doğru seçimler olsa da bunu o gece nasıl sunduğunuz da çok önemli. Siyahlar giymiş Rita Hayward kadar yakıcı, kırmızı giymiş Nicole Kidman kadar romantik, ekrulara ya da fildişine kendini teslim etmiş bir Dita Von Teese kadar seksi olabilirsiniz. Baloda olsamzda, abartıdan kaçmak anahtar kelimeniz olmalı. Bu makyajınız ve saçınız için de geçerli. Şıklığınızı destekleyeceğiniz ince topuklu bir ayakkabıya, küçük bir portföy çanta eşlik etmeli. Çünkü şık bir balo kıyafetine alacağınız askılı bir çanta tüm güzelliğinizin yerle bir olmasına yol açabilir.



Erkek: Beyler için de kural değişmiyor. Ancak onların işi kadınlara göre biraz daha kolay. Bu tür resmi davetlerin vazgeçilmez tercihi smokin, sizin de en büyük kurtarıcınız olacaktır. Yok, eğer siz smokin giymem diyenlerdenseniz, koyu renk bir takım elbise, beyaz bir gömlek, kol düğmeleri, rugan ayakkabı, çok ağır olmayan bir parfüm geceyi mutlu atlatmanız için fazlasıyla yetecek, karizmanıza da ekstra katkıda bulunacaktır.



Kokteylde



Kadın: Adının kokteyl olması sizi heyecanlandırıyor olabilir ama ayakta geçireceğiniz birkaç saati hatta tüm geceyi düşünerek şık ama rahat seçimler yapmalısınız. Pullu, payetli ve yoğun işlemeli kıyafetlerden özellikle kaçının. Yerine düz renklerde sade tercihler yapın. Hatta tüm gözlerin sizde olmasını istiyorsanız bu yılın trendi dantelden yana tercihinizi kullanın. Geniş kollu, boyu diz üstünde biten siyah dantel bir elbise, hafif dalgalı doğal saçlar, dozunda bir makyaj ve çiçeksi notaları ağır basan bir parfüm kokteyl seçiminiz için uygun olacaktır. Yanınızda bulunduracağınız kürk bir etol ya da bolero, gerektiğinde kurtarıcınız olabilir. Dedik ya, tüm gece boyu ayakta kalabileceğinizi de düşünün diye. . . Bunun için en büyük yardımcınız dolgu topuk ayakkabılar. İnce topuklu bir ayakkabıya göre ayakta kalış sürenizi daha fazla uzatacağı ve sizi yormayacağı için tercihinizi bu yönde yapmalısınız.



Erkek: Takım elbise ya da çok klasik olmayan bir pantolon ceket takım, mutlaka düz renk bir gömlek, iri desenli olmamak kaydıyla şık bir kravat, kravat iğnesi, göğüs cebinde kravatla uyumlu bir mendil kokteyl boyunca şıklığınızı konuşturacaktır.



İşyerinde kutlama



Kadın: Tüm gün çalışacağınızı ve akşamüzeri yapılacak mini bir kutlamayı düşünerek yanınızda yedek bir kıyafetle gelmeniz tavsiye olunur. Ancak ister bu seçimi o gün giyerek çıkın, ister davet vaktinde değiştirin, stiliniz mutlaka şık ama rahat, abartıdan uzak olmalı. Minimal çizgilere sahip bir elbise ya da kumaş pantolon ile üzerine şık bir bluz size işyerindeki kutlama için yetecektir. Eğer fark yaratmak ve bakışları üzerinizde toplamakta kararlıysanız bunu aksesuarlarınızla başarmalısınız. Minimal kıyafete farklılık katacak gösterişli bir aksesuar bunun için fazlasıyla yeter.



Erkek: Siz rahat olun. Jean giymediğiniz sürece ortama ayak uyduracaksınız. Kumaş pantolon, çizgili bir gömlek, uygun bir kravat ve tabii ceket, şık ayakkabılar, yeni bir yılın gelişi için iş arkadaşlarınızla kadeh kaldırırken sizi inceleyen bakışlarla karşılaşmanıza çokça yarayacak.



Evde davet



Kadın: Eğer davet sahibi sizseniz zaten tüm gözler de sizin üzerinizde olacaktır. Bunu desteklemek için gönlünüzdeki seçim ne ise onu giymekte serbestsiniz. Çünkü ne de olsa evdesiniz. İstediğiniz zaman farklı bir kıyafet giymekte özgürsünüz. Hatta eski yılı bir kıyafetle uğurlayabilir, yenisini bambaşka biriyle karşılayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta, davet ettiğiniz hemcinslerinizi aşın şıklığınız karşısında ezip geçmemeniz. Siz eğer ev sahibi değil de davetli olan tarafsanız, başkasının evine dahi gidiyor olsanız, kendi evinizde yemek veriyor gibi davranmamalısınız. Sizin anahtar kelimeniz rahatlık olmalı. Ev sahibi havasına bürünmeden sade bir elbise ya da şık bir gömlek, saten bir ayakkabıyla bu gecenin parlayan yıldızlarından bin de sız olabilirsiniz. Kaşmir bir şal bu şıklığınızı da destekleyen aksesuarınız olabilir.



Erkek: Davet eden kişinin size yakınlığı bu noktada önem taşıyor . Çok yakm bir arkadaşınızın davetiyse jean , kanvas ya da kadife pantolon giymekte esnek davranabilirsiniz . Üzerine ister gömlek giyin, ister ince triko bir kazak. Rahatlığınızdan ödün vermeden şık olmanızın çok seçeneği var.



Sokak kutlamaları



Kadın: 2008 ' i sokakta uğurlayıp, 2009 ' u da yüzlerce kişiyle aynı coşkuda bağırarak kutlamak isteyen gruptan yani sokak kutlamalarına katılacak olanlardansanız güzel bir denim ya da kapri pantolon tercih edebilirsiniz. Üzerine rahatlığınıza katkıda bulunacak bol kesim bir gömlek ya da balıkçı yaka bir kazak, mutlaka düz çizmeler, kürk ya da kalın bir manto, şık kürk bir şapka ve atkı ile deri eldivenler, tüm o kalabalığın içinde farklılığınızı ortaya çıkaracaktır.



Erkek: Siz de partnerinize ayak uydurun. Denim üzeri kazak, yün bir kaban ya da mont, yün eldivenler ve atkı ile botlar uyumlu bir çift olmanıza katkıda bulunurken, şıklığınızı da garantileyecektir.

