Yılbaşı gecesi TV'de yok yok

Çarşamba gecesi 2009'u TV karşısında karşılayacak olanlar için tüm kanallar kolları sıvadı, birbirinden ünlü konuklar birbirinden eğlenceli programlara imza attı. İşte kanal kanal ekranda yeni yıl eğlencesi...



Kanal D'de bol kahkaha



'Çok Güzel Hareketler Bunlar' yılbaşı gecesi özel bir bölümle ekrana geliyor. Hepsi birbirinden eğlenceli 12 yeni yıl skeci ve ünlü konukları ile bomba gibi bir eğlence izleyiciyi bekliyor. Yeni yıl temalı ve hepsi de birbirinden eğlenceli skeçlerde BKM Mutfak ekibinin yanı sıra, çok ünlü konuklar da rol alacak.



BKM Atölye öğrencilerin, Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra, eski ustalarının önünde de sahneleyecekleri ”Yılbaşı Özel” bölümü skeçleri, tüm hocaları tarafından değerlendirilecek.



Anadolu Ateşi ve Hepsi kızları da sahnede!

BKM Atölye ekibi bu özel bölümde sahneyi; Anadolu Ateşi ve Hepsi kızları ile de paylaşacaklar.



Beyaz, Ersin'e karşı



Bu özel bölümde konuk oyuncular bu kadarla da sınırlı değil! Talk show programlarının ustalarından Beyazıt Öztürk de “Yılbaşı Özel” bölümünde BKM sahnesinde olacak, üstelik de Ersin'e karşı!



Yeni yıl korosu ile yeni yıl şarkılarına kendi yorumunu ekleyen BKM Atölye, yılbaşı hindisinden Noel Baba'ya, ev partilerinden erkek erkeğe dışarıdaki kutlamalara ve elbette dansöze kadar yeni yıl denince akla gelen her şeyi mizah penceresinden yılbaşı ekrana taşıyacaklar. Kahkahalarla izleyeceğiniz, eğlencesi garantili, bu özel ve şahane bölümü sakın kaçırmayın!



Beyaz'da yılbaşı eğlencesi



Beyaz Show Yılbaşı Özel’in konukları; Özcan Deniz, Kibariye, Nurgül Yeşilçay, Melis Birkan ve Murat Yıldırım. 2008’in en güzel son, 2009’un ise en güzel ilk programı olan “Beyaz Show yılbaşı Özel”e; fantezi müziğin güçlü yorumcularından ve başarılı oyuncu Özcan Deniz, sıcaklığı, samimiliği ve güler yüzlülüğüyle herkesin sevgisini kazanan, güçlü yorumuyla da sevenlerinin önlünde taht kuran, sevilen sanatçı Kibariye, Türk sinemasının en iyi oyuncularından olan, her rolün hakkını vererek başarısını daha da katlayan Nurgül Yeşilçay, 2008 yılına damgasını vuran “Issız Adam” filminin Ada’sı, başaralı oyuncu Melis Birkan ve Kanal D’de ekrana gelen “Asi” dizisinin yakışıklı ve başarılı oyuncusu Murat Yıldırım konuk oluyor. Beyaz’ın yılbaşına özel hazırladığı birbirinden şahane sürprizlerin de ekrana geleceği, bu çok özel ve muhteşem programı sakın kaçırmayın!



TRT'de Hadise var



Yılbaşı gecesinde TRT ekranlarını renklendirecek olan ünlü şarkıcı ilk kez Eurovision şarkısını da seslendirecek. 2008'e Tarkan'la giren TRT'nin bu yılki sürprizi Hadise. Şarkıcı, ücret lmadan çıkacağı TRT ekranında Eurovision şarkısını seslendirecek.



Geçtiğimiz seneki yılbaşı programında Tarkan'la anlaşarak çok konuşulan TRT yetkililerinin bu yılki sürprizi Hadise oldu. Takvim'n haberine göre, 2009'a gireceğimiz akşam TRT ekranında boy gösterecek olan seksi şarkıcı, mini bir şovla hayranlarına unutmayacakları bir gece yaşatacak. Bu sene ülkemizi Eurovision'da temsil edecek olan Hadise, yarışma için hazırladığı parçayı da ilk kez yeni yıl akşamı görücüye çıkartacak. Eski şarkılarınan yanı sıra Eurovision için hazırladığı 3 yeni parçayı da seslendirecek olan Hadise, böylece Eurovision öncesi halkın nabzını yoklamış olacak.



CNBC-e'de yeni yıl melekleri



CNBC-e’de birbirinden güzel meleklerin gösterisiyle renklenecek bir yılbaşı gecesi izleyiciyi bekliyor. Gecenin bombası Victoria’s Secret’ın seksi modeller eşliğinde düzenlediği geleneksel moda gösterisi. Gösteri bu sene R&B müzisyeni Usher’ın da katılımıyla çok daha eğlenceli.Victoria’s Secret’ın seksi modeller eşliğinde düzenlediği geleneksel moda gösterisi, soğuk yılbaşı gecesinde izleyenlerin içini ısıtacak.



Aslında Victoria’s Secret Fashion Show sadece bir moda gösterisinden ibaret değil. Victoria’s Secret firmasının “Melekler” adıyla anılan ve profesyonel modellerden oluşan özel ekibi ilginç kostümler ve devasa dekorlar eşliğinde milyonlarca dolar değerinde unutulmayacak bir sahne şovu sunuyor izleyenlere. Şovun kapanışında ünlü R&B müzisyeni Usher, vereceği muhteşem konserle herkesi ayağa kaldıracak. Tüm dünyanın konuştuğu bu etkinliği kaçırmayın, 2009 yılınız da melekler eşliğinde geçsin.



NTV'de şahane yıllar



70’ler, 80’ler, 90’lar ve 2000’lerin yarıştırıldığı “Şahane Yıllar”, yeni yılın ilk dakikası Sezen Aksu’dan Şahane Şarkılar, NTV Spor’da Ata Demirer’li Not Defteri, gece Dünya Dans Şampiyonası, e2’de büyüklere süper çizgi gecesi: Family Guy Blue Harvest ve South Park Imaginationland, Dünya Sihirbazlık Ödülleri, Kral TV’de 2008’in ve tüm yılların en güzel şarkıları, NBA TV’de yılın en güzel hareketleri.



Yılbaşı programını bu yıl Okan Büyülgen, Burcu Kara ve Özge Özberk ile birlikte sunacak... Yılbaşı akşamı 20.10’da başlayacak programda son 40 yılın en önemli olayları ele alınacak. Siyaset, sinema, müzik, magazin ve toplumsal olaylardan en çok göze çarpanlar ve yıllara damga vuranlar, o günlere ait görüntülerle ekrana taşınacak, ünlü isimler sahneye çıkacak. NTV izleyicileri 2008’i Kenan Doğulu ile uğurlayıp, 2009’u Sezen Aksu ile karşılayacak…



“Şahane Yıllar”da bir grup yarışmacı 70’li ve 90’lı yılları savunurken diğer bir grup yarışmacı 80’li ve 2000’li yılları savunacak. Yetmişli, seksenli, doksanlı ve ikibinli yıllara damgasını vuran isimleri Okan Bayülgen sahneye davet edecek.



Yılbaşı gecesi; Kenan Doğulu, Mor ve Ötesi, Emrah, Ahmet Özhan, Zerrin Özer, Coşkun Sabah, Burak Kut, Yonca Evcimik, Ceza, Hepsi, Erol Büyükburç, Nil Burak, Semiha Yankı, Bayhan, Ersan Erdura, Moğollar, İskender Doğan NTV stüdyolarında şarkılarını seslendirken; Nuran Sultan danslarıyla programa renk katacak. Ayrıca Uğur Dündar da sohbeti ve anılarıyla programda yer alacak.



Sezen Aksu, yeni yılın ilk dakikalarında, zamana yenik düşmeyen şarkılarını ve Türk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendireceği yıllarca unulmayacak bir konserle NTV ekranına gelecek.Her dönemde besteleri ve şarkılarıyla en beğenilen sanatçılarından biri olan Sezen Aksu, modern dans ve zeybek gösterilerinin de yer aldığı konserinde zamana yenik düşmeyen 10 şarkıyı NTV izleyicisi için söyleyecek.



ATV'de Avrupa Yakası



Son senelerde atv de yılbaşı ekranının vazgeçilmezi Avrupa Yakası. Bu seneyi de Avrupa Yakası ile uğurlayacak gibi görünüyoruz. Burhan, Makbule, Volkan, Aslı ve dizinin sevilen tüm oyuncuları 2009'un ilk saatlerinde evinize misafir olmaya aday.



Star'da ünlü konuklar



Yılbaşı akşamı ünlü oyuncular ve şarkıcılar Star ekranlarında skeçlerle izleyicinin karşına çıkacaklar. 8 ayrı skeçten oluşan İyi Ki Geldin’in en büyük özelliği stüdyoya gelen ünlü isimlerin neyi canlandıracaklarından habersiz ve hazırlıksız olarak programa katılmaları. İlginç kostüm ve farklı tiplere bürünen program konukları stüdyoda izleyici karşısına çıkana kadar neyi, nasıl ve nerede oynayacakları hakkında hiç bir şey bilmiyorlar.



Her şey sahneye çıkınca doğaçlama olarak başlayıp gelişiyor. Yılbaşı için çekilen 8 ayrı skeçte Tamer Karadağlı, Emel Müftüoğlu, Ali Sürmeli, Ebru Destan, Armağan Çağlayan, Hamdi Alkan ve Pop Star Mehtap olmak üzere7 ünlü konuk yer alıyor.



Acunla yılbaşı sürprizi



'Var mısın Yok musun?' yarışmasında yılbaşı akşamı 10 tane 500 bin YTL ile yarışacak olan yarışmacı Metin oldu.

Bazı özel günlerde kırmızı kutu sayılarını artıran Acun Ilıcalı bu kez tam 10 tane kırmızı kutuya gidiyor üstelik hepside 500.000 YTL. Para ağacının sol trafı mavi kutularla sağ tarafı ise 500.000 YTL'lik kırmızı kutularla dolu olacak.



Zaman zaman sürpriz sanatçıları programına konuk getiren Acun Ilıcalı yılbaşı programı içinde bir sürprize imza atıyor ve bu kez de Kenan Doğulu’yu getiriyor. Yılbaşı gecesi varmısın yokmusun da Kenan Doğulu müzikleriyle ekrandakileri ve stüdyodakileri coşturacak. Ayrıca Acun, şimdiye kadar Var Mısın Yok Musun'da yarışan eski yarışmacıların da yılbaşı gecesine konuk olarak katılacağını açıkladı.



'En Güzel Yılbaşı' CNN Türk'te



CNN TÜRK, 31 Aralık Çarşamba gecesi saat 20.30’den itibaren Kürşat Başar'ın sunduğu "En Güzel Yılbaşı"nı ekrana getiriyor. Birbirinden ünlü ve renkli konuklar yılbaşı gecesi Kürşat Başar’ın yılbaşı sofrasında sohbetin tadına bakıyor.Yalın, Aslı, Pamela, Saadet Işıl Aksoy, Öykü-Berk, Ece Sükan, Metin Ersoy, Ahu Türkpençe, Ayşe Eşmeli, Hepsi grubu, Bengü, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Hatice Arslan, Gani Müjde, Selçuk Yöntem, Güvenç Dağüstün, Ege Çubukçu, Cengiz Semercioğlu ve Güven Kıraç ile eğlence dolu "En Güzel Yılbaşı" CNN TÜRK’te…



CNN TÜRK’e özel “Yalın” konseri, Aslı, Pamela, Öykü-Berk, Metin Ersoy, Hepsi grubu, Bengü ve Ege Çubukçu ile tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti de CNN TÜRK’te ekrana taşınıyor.





Dünyaca ünlü Cirque du Soleil'in "Kooza" gösterisi yılbaşı gecesi CNN TÜRK ekranlarını şenlendirecek.Büyüleyici ve heyecan dolu gösteri “Kooza” yeni yılın ilk saatlerinde, saat 01.05’te, CNN TÜRK'te ekrana gelecek.



20 yıl önce Kanada’da müzisyenlik yapan, sokaklarda çeşitli gösteriler sunan iddiasız sanatçıların kurduğu Cirque du Soleil, bugün dünyanın en ünlü ve en büyük sirk gösteri grubu haline geldi. Her gösterisinin bir ana teması olan Cirque du Soleil, uluslararası sirk türlerinin bir sentezini yapıyor. Biletleri 65 ile 100 dolar arasında değişen "Kooza"yı CNN TÜRK izleyicileri yılbaşı gecesi keyifle izleyebilecek.