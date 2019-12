Yılbaşı gecesi sağlığınız bozulmasın

Yılbaşı gecesi yeni bir yıla girmenin heyecanı ile alkolün fazla miktarda tüketilmesi, sınırların zorlanmasına ve dolayısıyla da sağlığın bozulmasına neden oluyor. Aynı şekilde üst üste çok yemek yemek, kuruyemiş, çikolata gibi yiyecekleri fazla tüketmek de sağlığa zararlı etkiler yaratabiliyor.



Yılbaşı gecesinde de sağlığı korumanın önemine değinen International Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin, alkol, yiyecekler, çikolata ve kuruyemişler hakkında şu önerilerde bulundu...



Kırmızı şarabın kalorisi daha az



En masum her zaman için şaraptır. Uygun miktarlarda tüketildiği sürece antioksidan özelliği ile sağlımız için faydaları da söz konusudur.



Kırmızı şarap beyaz şaraba oranla daha fazla antioksidan özelliği taşısa da ertesi gün yarattığı olumsuz etkileri daha fazladır.



125 ml beyaz şarap ile aynı miktardaki kırmızı şarap arasında çok fazla kalori farkı olmasa da kırmızı şarap daha az kalori içermektedir.



125ml beyaz şarap 93 kalori, 125ml kırmızı şarap 85 kaloridir.



Şampanya reflü yaratabilir



Özel günlerin, kutlamaların içkisi olan şampanya ise düşük kalori içermekle birlikte yaratacağı etkiler de göz ardı edilmemelidir.



Köpüklü olduğundan dolayı kana daha çabuk karışır.

Baş dönmesine neden olur.



İçerdiği köpükten ötürü reflü, mide yanması gibi şikâyetlere yol açar.

Ama yine de 125 ml şampanyada 95 kalori bulunmaktadır.



Diğer içkilerin kalori tablosu



Bir su bardağı normal bira 144 kalori.

Bir su bardağı light bira 108 kalori.

Bir kadeh rakı, viski ve votka 250-300 kalori.

40 ml. meyve likörü yaklaşık 140-160 kalori içerir.

Votkanın 25 ml’si ise 55 kaloridir.



Alkol almadan önce mutlaka bir şeyler yenilmeli



Alkol almadan önce mutlaka bir şeyler yemeli, aç karnına boş mideye alkol almamaya özen gösterilmelidir.



Yılbaşı akşamlarının özel yemeği olan hindi bu akşam tüketilecek alkol miktarı da göz önünde bulundurulursa, et grubu olarak düşük doymuş yağ içeriği ile iyi bir tercih olacaktır.

Bununla birlikte etin pişirme şekli ve tüketim miktarına da dikkat etmeli, ızgara ya da fırında pişirmeli ve aşırı miktarda yemekten kaçınılmalıdır.



Hindi yerine kırmızı et tercih edilecekse yine yağsız ızgara olacak şekilde aşırıya kaçmamak kaydıyla tüketilmelidir.



Kuruyemişler kalori bombası



Yılbaşı gecesi özellikle alkolle beraber tüketimi artan kuruyemişlere dikkat etmek gerekiyor. Yağ içeriği ile yüksek oranda kalori içeren bu besinler her ne kadar yüksek oranda posa ve kalp damar sağlığı için faydalı doymamış yağ grubunu içerse de, kalori içerikleri ve bazılarında ki yüksek sodyum içeriğinden dolayı tüketimine dikkat etmeli aşrı miktarlara kaçmamaya özen gösterilmelidir.



Hangisinde ne kadar kalori var?



100 gram badem 600 kalori

100 gram fındık 650 kalori

100 gram fıstık 560 kalori

100 gram çam fıstığı 600 kalori

100 gram patlamış mısır 478 kalori

100 gram kabak çekirdeği 571 kalori



Yılbaşına özel sağlıklı öneriler



Mide sağlığımızı korumak ve kilo almak istemiyorsak tatlı ve çikolata tüketimine dikkat etmeliyiz.



Ağır tatlılardan uzak durmalı tatlı tercihi olarak sütlü ya da meyve tatlılarını tercih etmeliyiz.

Çikolata tüketimi olarak içeriğinde yüksek doymuş yağ miktarını unutmamalı, mümkünse yüksek oranda kakao yağı bulunan çikolataları aşırıya kaçmamak kaydıyla tüketmeliyiz.



Yılbaşı yemeğimizde mutlaka sebze yemeklerine ve salatalara yer vermeli, mümkün olduğunca ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat grubundan besinleri tüketmeyerek bu gece alacağımız fazla kalorileri dengelemeye çalışmalıyız.



Ertesi gün tüketeceğimizi rezene, papatya çayları midemizi rahatlatmaya yardımcı olacaktır.

En önemlisi yılbaşı günü içeceğimiz bol su ile alkolün yarattığı diüretik etkiden kaynaklanan baş ağrısı ve bitkinlik gibi etkileri azaltabiliriz. Toksinlerin vücudumuzdan atılmasını sağlayabiliriz